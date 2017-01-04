10:26, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°ÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk serbest



Orhan AslÄ±tÃ¼rk

KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk'Ã¼n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KÄ±rklareli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesindeki iÅŸlemleri tamamlanan AslÄ±tÃ¼rk, adliyeye sevk edildi. Ä°ÅŸadamÄ± AslÄ±tÃ¼rk, savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±. BakÄ±rkÃ¶y 4. Sulh Ceza HakimliÄŸince yakalama kararÄ± bulunan AslÄ±tÃ¼rk, dÃ¼n KÄ±rklareli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi ekiplerinceÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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