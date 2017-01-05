10:35, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e yÃ¼kseldi





Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venli bÃ¶lgeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye sevki sÃ¼rÃ¼yor. 118'Ä°NÄ°N DURUMU AÄžIR Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde bulunan CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen ambulanslara alÄ±nan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±, yaralÄ±lardan 118'inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. 86 YARALI TABURCU EDÄ°LDÄ° Hastaneye getirilen yaralÄ±lardan 59'unun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 151'inin Malatya, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Ankara, ÅžanlÄ±urfa, KahramanmaraÅŸ ve Konya'ya sevk edildiÄŸi, 86'sÄ±nÄ±n ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiÄŸi belirtildi. Â

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