Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e yÃ¼kseldi

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venli bÃ¶lgeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye sevki sÃ¼rÃ¼yor.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde bulunan CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen ambulanslara alÄ±nan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±, yaralÄ±lardan 118'inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Hastaneye getirilen yaralÄ±lardan 59'unun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 151'inin Malatya, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Ankara, ÅžanlÄ±urfa, KahramanmaraÅŸ ve Konya'ya sevk edildiÄŸi, 86'sÄ±nÄ±n ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiÄŸi belirtildi.
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Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±
KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgÄ±nlarÄ± nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±
Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var
Mardin'in Ã–merli Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda Ã–merli Belediye BaÅŸkanÄ± Tekin'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
DoÄŸan Holding, polis aramasÄ±nÄ±n ÅŸirketin BaÅŸ Hukuk MÃ¼ÅŸaviri Erem Turgut YÃ¼celâ€™in ve eski YÃ¶netici Yahya Ãœzdiyenâ€™in, daha Ã¶nce Ankara Temsilcisi olan Barbaros MuratoÄŸluâ€™nun tutuklanmasÄ±na neden olan soruÅŸturma kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding'in ÃœskÃ¼dar'da bulunan merkez binasÄ±nda polisin arama yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
TSK, AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgesinde PKK'ya ait altÄ± hedefi vurdu
SÄ±nÄ±rÄ± yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en minibÃ¼s polisin dur ihtarÄ±na uymayÄ±nca bariyerlere Ã§arptÄ±, bir kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼, 25 yaralÄ± var.
FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda 74 hedef imha edildi, biri yÃ¶netici 20 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi
30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesine iliÅŸkin madde kabul edildi
Silivri'de bir siteye dÃ¼zenlenen operasyonda, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failine yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸiler yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± olduÄŸu iddia edilen KÄ±rgÄ±z MaÅŸrapov'u iade etti ve Ã¶zÃ¼r diledi
OHAL'in 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Lice ilÃ§esindeki bazÄ± yerleÅŸim birimlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde hÃ¼kÃ¼met adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tasarÄ±yla getirilen dÃ¼zenlemeleri anlattÄ±.