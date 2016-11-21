10:36, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 6 Ã¶lÃ¼



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BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Ubeydi bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta meydana gelen saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 17'si de yaralandÄ±. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Ubeydi bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 17 kiÅŸi yaralandÄ±. BaÄŸdat'ta iki gÃ¼n Ã¶nce 5 bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larda 44 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 70'e yakÄ±nÄ± da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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