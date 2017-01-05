DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Hak Ä°hlalleri Ä°zleme Merkezi (UHÄ°M) Genel Sekreteri Veysel BaÅŸar,Â Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan algÄ± operasyonlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n en tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

UHÄ°M tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "ManipÃ¼lasyonlarÄ±n KÄ±skacÄ±nda Ä°slam" baÅŸlÄ±klÄ± rapor aÃ§Ä±klandÄ±. ToplantÄ±da konuÅŸanÂ Genel SekreterÂ BaÅŸar, BatÄ±lÄ± devlet ve yapÄ±larÄ±n kontrolÃ¼ndeki mevcut kÃ¼resel sistemin dÃ¼nyayÄ± felakete sÃ¼rÃ¼klediÄŸini savunarak, buna iliÅŸkin bazÄ± uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n istatistiksel verilerini aktardÄ±.

Ä°slam'Ä±n sistematik olarak Ã¶zellikle SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ± dÃ¶nemde, siyaset, sanat, akademi, medya, sivil toplum gibi birÃ§ok alanda hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸar, "Bu sÃ¼reÃ§te bir MÃ¼slÃ¼man'Ä±n hayatÄ±nÄ± ÅŸekillendiren maddi-manevi her ÅŸey hedef alÄ±narak yÄ±pratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.Â

BaÅŸar,Â Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan algÄ± operasyonlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n en tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, Ä°slam'Ä± hedef alan manipÃ¼lasyonlarÄ± ÅŸu baÅŸlÄ±klar altÄ±nda sÄ±raladÄ±:Â

"Ä°slam ile iliÅŸkilendirme yoluyla mÃ¼nipÃ¼lasyon, Ä°slam'Ä±n temel kavramlarÄ±na karÅŸÄ± manipÃ¼lasyon, Ä°slam'Ä±n kutsal deÄŸerlerine karÅŸÄ± manipÃ¼lasyon, dini vecibelere karÅŸÄ± manipÃ¼lasyon, farklÄ± Ä°slam algÄ±larÄ± oluÅŸturma yoluyla manipÃ¼lasyon, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k sÃ¶ylemi Ã¼zerinden manipÃ¼lasyon ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma yoluyla manipÃ¼lasyon."

UHÄ°M Genel Sekreteri Veysel BaÅŸar, bu manipÃ¼lasyonlarÄ±n "yasallaÅŸtÄ±rma araÃ§larÄ±; siyasi-hukuki merciler, kitleselleÅŸtirme araÃ§larÄ±; yazÄ±lÄ±, gÃ¶rsel ve sosyal medya, meÅŸrulaÅŸtÄ±rma araÃ§larÄ±; kÃ¼ltÃ¼r-sanat kurumlarÄ±, sondaj araÃ§larÄ±; sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve akademi, doÄŸrulama araÃ§larÄ±; taÅŸeron terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hayata geÃ§irildiÄŸini kaydetti.