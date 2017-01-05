10:46, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

AÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rnekleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM, 2017 Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ±nda (LYS) Ã¼niversite adaylarÄ±na yÃ¶neltilecek aÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rneklerini internet sitesinden yayÄ±mladÄ±.

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2017 LYS'lerde kÄ±sa cevaplÄ± sorular yer alacak. KÄ±sa cevaplÄ± sorular, cevabÄ± bir sÃ¶zcÃ¼k, bir sayÄ± veya bir cÃ¼mle ile adaylar tarafÄ±ndan cevap kaÄŸÄ±dÄ±na yazÄ±lan veya kodlanan sorulardan oluÅŸacak.

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) Ã¼Ã§er kÄ±sa cevaplÄ± aÃ§Ä±k uÃ§lu soru sorulacak. LYS-1'de yalnÄ±zca matematik testi yer alacak, matematik ve geometri testleri ayrÄ± deÄŸil, tek test olacak.

LYS'de yer alacak aÃ§Ä±k uÃ§lu sorularÄ±n cevaplarÄ±, adaylar tarafÄ±ndan ilgili kutucuklara soru Ã¶rneklerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde yazÄ±lÄ±p kodlanacak. Cevap kaÄŸÄ±dÄ±na kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiÅŸ sayÄ±lacak. KÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n deÄŸerlendirilmesinde doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri Ã§Ä±karÄ±lmayacak.

2017 LYS'lerde sorulacak sÃ¶zel ve sayÄ±sal aÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rnekleri adaylarÄ±n eriÅŸimine, osym.gov.tr internet sitesinden sunuldu.