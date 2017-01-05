10:50, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

BaÅŸkentgaz'dan abonelere hayati uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸkent DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m (BaÅŸkentgaz) Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ± AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Yetik, bu kÄ±ÅŸ Ankara'da doÄŸalgaz tesisat ve altyapÄ±sÄ±na iliÅŸkin herhangi bir olumsuzluk Ã¶ngÃ¶rmediklerini belirterek, "RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle oluÅŸabilecek baca gazÄ± (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karÅŸÄ± bacalÄ± doÄŸalgaz cihazÄ± kullanan abonelerin dikkatli olmalarÄ± gerekiyor." dedi.

Yetik, doÄŸalgaz kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ mevsiminde almasÄ± gereken Ã¶nlemlere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ALINMASI GEREKEN Ã–NLEMLERÂ

Ankara'da doÄŸalgaz tesisat ve altyapÄ±sÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zla devam ettiÄŸini ifade eden Yetik, "DoÄŸalgaz tesisat ve altyapÄ±sÄ±na iliÅŸkin Ankara'da herhangi bir olumsuzluk Ã¶ngÃ¶rmÃ¼yoruz. YaÅŸanabilecek olasÄ± bir durumda ekiplerimiz, acil mÃ¼dahale edecek ÅŸekilde hazÄ±r bulunmaktadÄ±rlar. RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle oluÅŸabilecek baca gazÄ± (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karÅŸÄ± bacalÄ± doÄŸalgaz cihazÄ± kullanan abonelerin dikkatli olmalarÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.

Yetik, karbonmonoksitten kaynaklÄ± baca gazÄ± zehirlenme vakalarÄ±nÄ±n yaÅŸanmamasÄ± ve gÃ¼venli doÄŸalgaz kullanÄ±mÄ± iÃ§in bacalÄ± cihazlarÄ±n bulunduÄŸu odada yatÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Lodoslu havalarda bacanÄ±n kontrol edilmesi gerektiÄŸini anlatan Yetik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KullanÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin garanti ÅŸartlarÄ±nÄ± bozacak iÅŸlemlerden kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±, bakÄ±m ve onarÄ±m gerektiÄŸinde mutlaka yetkili servise baÅŸvurulmalÄ±. BaÅŸkentgaz'Ä±n onayÄ± olmadan doÄŸalgaz tesisatÄ±na mÃ¼dahale edilmemesi gerekiyor. MÃ¼ÅŸterilerimiz, tesisat bakÄ±m ve onarÄ±mlarÄ±nÄ± sadece BaÅŸkentgaz'dan sertifikalÄ± firmalara yaptÄ±rmalÄ±. AyrÄ±ca, cihaz tÃ¼rÃ¼ ne olursa olsun, baca temizliÄŸi ve periyodik bakÄ±mÄ±n da yaptÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bunlara ek olarak havalandÄ±rma menfezleri soÄŸuk havalarda kapatÄ±lmamalÄ±. BacalÄ± cihaz kullanÄ±lÄ±yorsa, CE/TSE belgeli yetkili baca firmalarÄ± ve ilgili akredite kuruluÅŸlardan gÃ¼ncel baca raporu almak Ã¶nemli. BilinÃ§li kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, doÄŸalgazÄ±n en gÃ¼venli yakÄ±t olduÄŸu unutulmamalÄ±dÄ±r."

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