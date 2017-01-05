Irak gÃ¼Ã§lerinden Musul'un batÄ±sÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat

Irak ordusunun Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri kurtarmak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak ordusu El-Cezire OperasyonlarÄ± KomutanÄ± TÃ¼mgeneral KasÄ±m el-Muhammedi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ordu gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan Anna, Rava ve El-Kaim bÃ¶lgelerini geri almak iÃ§in bu sabah geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Operasyonun Ã¶ncelikle birÃ§ok cepheden Anna'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶z konusu bÃ¶lgenin DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ±ndan sonra Rava ve El-Kaim'e yÃ¶nelineceÄŸini ifade eden Muhammedi, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklarÄ±n da DEAÅž'a ait hedefleri vurduÄŸunu aktardÄ±.
Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan Musul'u kurtarmak iÃ§in 17 Ekim'de operasyona baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin de havadan destek verdiÄŸi operasyonda bugÃ¼ne kadar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kentin doÄŸu bÃ¶lgelerinde ilerleme kaydedilmiÅŸti.
CIA DirektÃ¶rÃ¼ Brennan, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan iliÅŸkilerinin kÄ±sa zaman sonra dÃ¼zeleceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Fransa'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Le Pen, Ã¼lkesine sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan Arnavutlara bu hakkÄ±n verilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Ukrayna'nÄ±n KÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamalarÄ± sebebiyle Ã¼lkeye almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z politikacÄ± Le Pen, zaten bu Ã¼lkeye gitmeye niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak gÃ¼Ã§leri Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri geri almak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat baÅŸlattÄ±
BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Ubeydi bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BirleÅŸik KrallÄ±k'a baÄŸlÄ± Gallerde, MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunan 75 yaÅŸÄ±ndaki adam para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°srail ordusunun, sahada yaralanan askerleri iÃ§in "akÄ±llÄ± saat" teknolojisini geliÅŸtirmekte olduÄŸu bildirildi
Endonezya Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda dini haber sitelerinin de bulunduÄŸu 11 internet haber sitesini kapattÄ±
Hamas, Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'dan gelen hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetini kabul etti
Ä°srail'in en bÃ¼yÃ¼k limanÄ± olan Hayfa LimanÄ±, Ã‡evre Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hava kirliliÄŸi yasasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi nedeniyle para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Katar, Suriye'de varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n, sÃ¼regelen ihlaller gÃ¶lgesinde tehlikeli bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini, rejimin ihlallerden kaÃ§Ä±nmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya, ABD ile silah anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal eden Filipinler'e uÃ§ak ve denizaltÄ±lar da dahil olmak Ã¼zere modern silahlar satmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Obama, adÄ±yla anÄ±lan ve "Obamacare" diye bilinen saÄŸlÄ±k reformunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in kongredeki Demokratlar ile bir araya geldi
BM, ateÅŸkesin kabul edilmesi Ã¼zerine Suriyelilerin Halep'e dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD ordusunda dini nedenlerle sakal bÄ±rakma, tÃ¼rban veya baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmanÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiliz Bakan Duncan'Ä± kabulÃ¼nde, dost ve mÃ¼ttefik BirleÅŸik KrallÄ±k ile mevcut Ã¼st dÃ¼zey siyasi diyalog ve iliÅŸkilerden memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti.