10:55, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Irak gÃ¼Ã§lerinden Musul'un batÄ±sÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat





Irak gÃ¼Ã§leri Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri geri almak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak ordusunun Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri kurtarmak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Irak ordusu El-Cezire OperasyonlarÄ± KomutanÄ± TÃ¼mgeneral KasÄ±m el-Muhammedi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ordu gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan Anna, Rava ve El-Kaim bÃ¶lgelerini geri almak iÃ§in bu sabah geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Operasyonun Ã¶ncelikle birÃ§ok cepheden Anna'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶z konusu bÃ¶lgenin DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ±ndan sonra Rava ve El-Kaim'e yÃ¶nelineceÄŸini ifade eden Muhammedi, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklarÄ±n da DEAÅž'a ait hedefleri vurduÄŸunu aktardÄ±. Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan Musul'u kurtarmak iÃ§in 17 Ekim'de operasyona baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin de havadan destek verdiÄŸi operasyonda bugÃ¼ne kadar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kentin doÄŸu bÃ¶lgelerinde ilerleme kaydedilmiÅŸti.

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