11:11, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Elektronik devre tasarÄ±mÄ±nda devrim yapacak buluÅŸ



Foto: ArÅŸiv

AmerikalÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yÃ¼ksek iletkenliÄŸi sayesinde Ä±sÄ±tmaya gerek kalmadan kaÄŸÄ±t ve plastik gibi hassas malzemeler Ã¼zerine elektronik devre tasarÄ±mÄ±na imkan veren nano-tel Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Duke Ãœniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan Ã¼retilen yÃ¼ksek iletken Ã¶zelliÄŸe sahip gÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-teller sayesinde artÄ±k plastik ve kaÄŸÄ±t gibi ucuz malzemeler Ã¼zerinde elektronik devrelerin basÄ±labileceÄŸi kaydedildi. Elektronik devrelerin Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in tÃ¼m nano partikÃ¼llerin eritilerek tek bir iletken kanala dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirten araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni keÅŸfin, elektronik baskÄ±larda uzun zamandÄ±r karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bu probleme Ã§Ã¶zÃ¼m olabileceÄŸini belirtti. Duke Ãœniversitesinden Yrd. DoÃ§. Benjamin Wiley, gÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-tellerin, elektronik baskÄ±larda sÄ±kÃ§a kullanÄ±lan gÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-partikÃ¼llerden 4 bin kat daha iletken olduÄŸunu sÃ¶yledi. BasÄ±lÄ± devrelerin Ã¼retiminde nano-tel kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda devreyi yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarda Ä±sÄ±tmaya gerek kalmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Wiley, "BÃ¶ylece kaÄŸÄ±t ve plastik Ã¼zerine de elektronik devre basabilirsiniz." ifadesini kullandÄ±. Wiley, "GÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-teller dÄ±ÅŸÄ±nda, olduÄŸu gibi basÄ±lÄ±p iletken iÅŸlevi gÃ¶rebilecek baÅŸka bir malzeme dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Yeni teknolojinin, akÄ±llÄ± paket, gÃ¼neÅŸ enerjisi hÃ¼cresi, dokunmatik ekran, hoparlÃ¶r, pil, vÃ¼cuda yerleÅŸtirilebilen biyo-elektronik cihazlar gibi birÃ§ok farklÄ± uygulamada kullanÄ±labilecek. AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± Amerikan Kimya Kurumu (ACS) yayÄ±nÄ± "Applied Materials and Interfaces" dergisinde yayÄ±mlandÄ±. Â

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