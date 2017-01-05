Elektronik devre tasarÄ±mÄ±nda devrim yapacak buluÅŸ

Duke Ãœniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan Ã¼retilen yÃ¼ksek iletken Ã¶zelliÄŸe sahip gÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-teller sayesinde artÄ±k plastik ve kaÄŸÄ±t gibi ucuz malzemeler Ã¼zerinde elektronik devrelerin basÄ±labileceÄŸi kaydedildi.
Elektronik devrelerin Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in tÃ¼m nano partikÃ¼llerin eritilerek tek bir iletken kanala dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirten araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni keÅŸfin, elektronik baskÄ±larda uzun zamandÄ±r karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bu probleme Ã§Ã¶zÃ¼m olabileceÄŸini belirtti.
Duke Ãœniversitesinden Yrd. DoÃ§. Benjamin Wiley, gÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-tellerin, elektronik baskÄ±larda sÄ±kÃ§a kullanÄ±lan gÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-partikÃ¼llerden 4 bin kat daha iletken olduÄŸunu sÃ¶yledi.
BasÄ±lÄ± devrelerin Ã¼retiminde nano-tel kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda devreyi yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarda Ä±sÄ±tmaya gerek kalmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Wiley, "BÃ¶ylece kaÄŸÄ±t ve plastik Ã¼zerine de elektronik devre basabilirsiniz." ifadesini kullandÄ±.
Wiley, "GÃ¼mÃ¼ÅŸ nano-teller dÄ±ÅŸÄ±nda, olduÄŸu gibi basÄ±lÄ±p iletken iÅŸlevi gÃ¶rebilecek baÅŸka bir malzeme dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Yeni teknolojinin, akÄ±llÄ± paket, gÃ¼neÅŸ enerjisi hÃ¼cresi, dokunmatik ekran, hoparlÃ¶r, pil, vÃ¼cuda yerleÅŸtirilebilen biyo-elektronik cihazlar gibi birÃ§ok farklÄ± uygulamada kullanÄ±labilecek.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± Amerikan Kimya Kurumu (ACS) yayÄ±nÄ± "Applied Materials and Interfaces" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
Â
AmerikalÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yÃ¼ksek iletkenliÄŸi sayesinde Ä±sÄ±tmaya gerek kalmadan kaÄŸÄ±t ve plastik gibi hassas malzemeler Ã¼zerine elektronik devre tasarÄ±mÄ±na imkan veren nano-tel Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±
Ä°nsan sindirim sisteminde gizlenmiÅŸ "BaÄŸÄ±rsak askÄ±sÄ±" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen yeni bir organ keÅŸfedildi
Bu geceden itibaren bir hafta sÃ¼resince gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde Quadrantidler adlÄ± gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru gÃ¶rÃ¼lebilecek
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kodlama ve algoritma konularÄ±nda eÄŸitim alan 40 Ã§ocuk "mentÃ¶r" diÄŸer Ã¶ÄŸrencileri eÄŸitiyor
Microsoftâ€™un kurucusu, milyarder iÅŸ adamÄ± Bill Gates, geleceÄŸin Ã¼Ã§ Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nda; fen, matematik ve ekonomi olduÄŸunu vurguladÄ±.
NASA, ekolojik deÄŸiÅŸimleri takip etmek amacÄ±yla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek iÃ§in gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duymaksÄ±zÄ±n lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± kullanarak bilgi toplayacak
TÃ¼rkiye'nin ilk milli zeka testini 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu hazÄ±rlayan Anadolu Ãœniversitesi ÃœstÃ¼n Yetenekliler EÄŸitimi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. UÄŸur Sak, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla Ã¼lkeye milyonlarca dolar katma deÄŸer saÄŸladÄ±
Erciyes Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in ikinci kez davet aldÄ±
Astronomlar, Samanyolu Galaksisi yakÄ±nÄ±nda muhtemelen evrenin en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼per galaksi kÃ¼mesini keÅŸfetti.
NASA, Cassini keÅŸif aracÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi SatÃ¼rn'Ã¼n en dÄ±ÅŸ halkasÄ±nda yer alan Pandora uydusunun yakÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±
Gansu eyaletinde CiuÃ§ien Uydu FÄ±rlatma Merkezinden Long March (Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) 2D roketiyle baÅŸarÄ±yla yÃ¶rÃ¼ngeye gÃ¶nderildi. Uydu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda karbon emisyonu bilgisi toplayacak.
Japonya'da dÃ¼zenlenen "Japon Sumo Robot TurnuvasÄ±"na katÄ±lan KBÃœ Robot KulÃ¼bÃ¼, bu yÄ±l da "AvcÄ±" isimli robotuyla ÅŸampiyon oldu.
Åžili'deki La Silla Rasathanesi'nde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, HIP 68468 yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde biri NeptÃ¼nâ€™den yÃ¼zde 50, diÄŸeri ise DÃ¼nyaâ€™dan 3 kat daha bÃ¼yÃ¼k iki gezegen tespit etti.
GÃ–KTÃœRK-2 dÃ¼nyada 21 bin 387 tur atarak 23 milyon 800 bin kilometrelik alan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼le
Yalan haberlerin Facebook Ã¼zerinde dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n engellenebilmesi iÃ§in yeni bir fonksiyon geliÅŸtirildiÄŸi duyuruldu.
Twitter, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± son gÃ¼ncelleme ile tweet atma ekranÄ± Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yapÄ±labilecek Ã¶zelliÄŸini yayÄ±na aldÄ±.