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Asker eÅŸlerine 31 ilde KPSS operasyonu; 74 gÃ¶zaltÄ±
Asker eÅŸlerine 31 ilde KPSS operasyonu; 74 gÃ¶zaltÄ±

2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸine yÃ¶nelik 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n talimatÄ±yla 31 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±klarÄ± belirlenen 105 askerin eÅŸine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda, araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi, Ã¶ÄŸretmen, sosyolog, danÄ±ÅŸman, bilgisayar iÅŸletmeni kadrosunda Ã§alÄ±ÅŸan memurlar bulunuyor. ÅžÃ¼phelilerden 75'inin halen devlet memuru olarak gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

ÅžÃ¼phelilerden ikisinin eÅŸinin albay, 14'Ã¼nÃ¼n yarbay, 40'Ä±nÄ±n binbaÅŸÄ±, 40'Ä±nÄ±n yÃ¼zbaÅŸÄ±, 4'Ã¼nÃ¼n Ã¼steÄŸmen olduÄŸu tespit edildi.

BazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin eÅŸlerinin, FETÃ–'ye himmet parasÄ± transferi yaptÄ±ÄŸÄ±, FETÃ– tepe yÃ¶netimiyle irtibatlÄ± olduÄŸu, Bank Asya'da para artÄ±ÅŸ hareketi bulunduÄŸu ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda, genel kÃ¼ltÃ¼r-genel yetenek ve eÄŸitim bilimleri sÄ±navÄ±na ait sorularÄ± sÄ±navdan Ã¶nce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulunduÄŸu belirtildi.

Ankara'da 29, Ä°stanbul'da 21, Ä°zmir'de 5 kiÅŸi olmak Ã¼zere 105 kiÅŸi hakkÄ±nda TÃ¼rkiye genelinde 31 ilde operasyon yapÄ±lÄ±yor.

Bu arada, hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenler arasÄ±nda bulunan Kevser TÃ¼mer'in eÅŸi BinbaÅŸÄ± Musa TÃ¼mer'in NATO'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan BelÃ§ika'dan iltica talebinde bulunduÄŸu belirtildi. TÃ¼mer'in aÄŸabeyi Nuri Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de KPSS soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n tehdit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n tutuklu sanÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular kpss KPSS operasyonu 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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