Asker eÅŸlerine 31 ilde KPSS operasyonu; 74 gÃ¶zaltÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸine yÃ¶nelik 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n talimatÄ±yla 31 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±klarÄ± belirlenen 105 askerin eÅŸine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda, araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi, Ã¶ÄŸretmen, sosyolog, danÄ±ÅŸman, bilgisayar iÅŸletmeni kadrosunda Ã§alÄ±ÅŸan memurlar bulunuyor. ÅžÃ¼phelilerden 75'inin halen devlet memuru olarak gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.
ÅžÃ¼phelilerden ikisinin eÅŸinin albay, 14'Ã¼nÃ¼n yarbay, 40'Ä±nÄ±n binbaÅŸÄ±, 40'Ä±nÄ±n yÃ¼zbaÅŸÄ±, 4'Ã¼nÃ¼n Ã¼steÄŸmen olduÄŸu tespit edildi.
BazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin eÅŸlerinin, FETÃ–'ye himmet parasÄ± transferi yaptÄ±ÄŸÄ±, FETÃ– tepe yÃ¶netimiyle irtibatlÄ± olduÄŸu, Bank Asya'da para artÄ±ÅŸ hareketi bulunduÄŸu ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda, genel kÃ¼ltÃ¼r-genel yetenek ve eÄŸitim bilimleri sÄ±navÄ±na ait sorularÄ± sÄ±navdan Ã¶nce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulunduÄŸu belirtildi.
Ankara'da 29, Ä°stanbul'da 21, Ä°zmir'de 5 kiÅŸi olmak Ã¼zere 105 kiÅŸi hakkÄ±nda TÃ¼rkiye genelinde 31 ilde operasyon yapÄ±lÄ±yor.
Bu arada, hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenler arasÄ±nda bulunan Kevser TÃ¼mer'in eÅŸi BinbaÅŸÄ± Musa TÃ¼mer'in NATO'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan BelÃ§ika'dan iltica talebinde bulunduÄŸu belirtildi. TÃ¼mer'in aÄŸabeyi Nuri Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de KPSS soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n tehdit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n tutuklu sanÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde yarÄ±n akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gecesi yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu dokuz kiÅŸi tutuklandÄ±
Yunanistan'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden darbeci askerlerin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast ile irtibatlÄ± olduklarÄ± tespit edildi
VAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±nda HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, restoran, kafe gibi mekanlarÄ±n aÃ§Ä±labilir camlÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde de sigara iÃ§ilmesi yasaklanacak
VatandaÅŸlardan gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendiren RTÃœK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokul ve lise sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BaÅŸkentgaz Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yetik, rÃ¼zgarÄ±n etkisi ile oluÅŸabilecek baca gazÄ± (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karÅŸÄ± bacalÄ± doÄŸalgaz cihazÄ± kullanan abonelerin dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 LYS'lerde sorulacak sÃ¶zel ve sayÄ±sal aÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rnekleri adaylarÄ±n eriÅŸimine sunuldu.
UHÄ°M raporuna Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan algÄ± operasyonlarÄ± bugÃ¼n en tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±
KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgÄ±nlarÄ± nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±
Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var