11:22, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Åžikayet rekoru kÄ±ran evlilik programlarÄ±na ceza yaÄŸdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ãœst Kurul yÄ±lÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±ndaÂ evlilik programlarÄ±nÄ± ele aldÄ±.

Evlilik programlarÄ±yla ilgili vatandaÅŸlardan Ãœst Kurula son bir yÄ±lda, 444 1 178 Ã§aÄŸrÄ± hattÄ±, web sayfasÄ± ve elektronik posta adresi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER) ve BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi (BÄ°MER) Ã¼zerinden binlerceÂ ÅŸikayetÂ geldi.

Bu kapsamda, 2015'te evlilik programlarÄ±yla ilgili 7 bin 297 ÅŸikayet gelirken, bu sayÄ± 2016'da rekor artÄ±ÅŸla 94 bin 792'ye ulaÅŸtÄ±.

Buna gÃ¶re, Kanal D'de yayÄ±nlanan "KÄ±smetse Olur", 45 bin 591 baÅŸvuruyla en fazla ÅŸikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem 14 bin 801, Star TV'ye geÃ§tikten sonra 6 bin 752 ÅŸikayet alan "Zuhal Topal'la" programÄ± ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 12 bin 186 ve Flash TV'deki "Dest-i Ä°zdivaÃ§" ise 290 ÅŸikayet aldÄ±.

KANAL D, FOX, STAR, ATV, SHOW TV VE FLASH TV'YE PARA CEZASI

Ãœst Kurul, bu Ã§erÃ§evede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na para cezasÄ± verdi. AyrÄ±ca TV 8'deki "GÃ¶z6" adlÄ± programa da ceza verildi.

VatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikayetleri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak, genel ahlaka, manevi deÄŸerlere ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k ve argo sÃ¶zcÃ¼klerin kullanÄ±lmasÄ± konusunda oldu.

EvliliÄŸin maddiyata indirgenmesi, adaylarÄ±n dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸleriÌ‡ iÌ‡le yargÄ±lanmasÄ±, adaylar arasÄ±ndaki nahoÅŸ davranÄ±ÅŸlar, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemler, adaylarÄ±n komiÌ‡k duruma dÃ¼ÅŸmelerine neden olunmasÄ±, sansasyonel kiÅŸilere Ä±srarla yer verilmesi, olaylarÄ±n dramatize edilmesi, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n evlilik dÄ±ÅŸÄ± amaÃ§larÄ±, engelli adaylarÄ±n engellerinin Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, bir kÄ±sÄ±m cast ajansÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ± gÃ¶sterilmesi vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan programlara getirilen diÄŸer eleÅŸtiriler oldu. Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykÄ±rÄ± yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve toplumsal deÄŸerlerin dikkate alÄ±nmamasÄ± gibi unsurlar da ÅŸikayetler arasÄ±nda yer aldÄ±.