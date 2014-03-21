Åžikayet rekoru kÄ±ran evlilik programlarÄ±na ceza yaÄŸdÄ±

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ãœst Kurul yÄ±lÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±ndaÂ evlilik programlarÄ±nÄ± ele aldÄ±.
Evlilik programlarÄ±yla ilgili vatandaÅŸlardan Ãœst Kurula son bir yÄ±lda, 444 1 178 Ã§aÄŸrÄ± hattÄ±, web sayfasÄ± ve elektronik posta adresi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER) ve BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi (BÄ°MER) Ã¼zerinden binlerceÂ ÅŸikayetÂ geldi.
Bu kapsamda, 2015'te evlilik programlarÄ±yla ilgili 7 bin 297 ÅŸikayet gelirken, bu sayÄ± 2016'da rekor artÄ±ÅŸla 94 bin 792'ye ulaÅŸtÄ±.
Buna gÃ¶re, Kanal D'de yayÄ±nlanan "KÄ±smetse Olur", 45 bin 591 baÅŸvuruyla en fazla ÅŸikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem 14 bin 801, Star TV'ye geÃ§tikten sonra 6 bin 752 ÅŸikayet alan "Zuhal Topal'la" programÄ± ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 12 bin 186 ve Flash TV'deki "Dest-i Ä°zdivaÃ§" ise 290 ÅŸikayet aldÄ±.
Ãœst Kurul, bu Ã§erÃ§evede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na para cezasÄ± verdi. AyrÄ±ca TV 8'deki "GÃ¶z6" adlÄ± programa da ceza verildi.
VatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikayetleri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak, genel ahlaka, manevi deÄŸerlere ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k ve argo sÃ¶zcÃ¼klerin kullanÄ±lmasÄ± konusunda oldu.
EvliliÄŸin maddiyata indirgenmesi, adaylarÄ±n dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸleriÌ‡ iÌ‡le yargÄ±lanmasÄ±, adaylar arasÄ±ndaki nahoÅŸ davranÄ±ÅŸlar, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemler, adaylarÄ±n komiÌ‡k duruma dÃ¼ÅŸmelerine neden olunmasÄ±, sansasyonel kiÅŸilere Ä±srarla yer verilmesi, olaylarÄ±n dramatize edilmesi, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n evlilik dÄ±ÅŸÄ± amaÃ§larÄ±, engelli adaylarÄ±n engellerinin Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, bir kÄ±sÄ±m cast ajansÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ± gÃ¶sterilmesi vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan programlara getirilen diÄŸer eleÅŸtiriler oldu. Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykÄ±rÄ± yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve toplumsal deÄŸerlerin dikkate alÄ±nmamasÄ± gibi unsurlar da ÅŸikayetler arasÄ±nda yer aldÄ±.
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde yarÄ±n akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gecesi yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu dokuz kiÅŸi tutuklandÄ±
Yunanistan'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden darbeci askerlerin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast ile irtibatlÄ± olduklarÄ± tespit edildi
VAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±nda HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, restoran, kafe gibi mekanlarÄ±n aÃ§Ä±labilir camlÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde de sigara iÃ§ilmesi yasaklanacak
VatandaÅŸlardan gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendiren RTÃœK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokul ve lise sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BaÅŸkentgaz Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yetik, rÃ¼zgarÄ±n etkisi ile oluÅŸabilecek baca gazÄ± (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karÅŸÄ± bacalÄ± doÄŸalgaz cihazÄ± kullanan abonelerin dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 LYS'lerde sorulacak sÃ¶zel ve sayÄ±sal aÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rnekleri adaylarÄ±n eriÅŸimine sunuldu.
UHÄ°M raporuna Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan algÄ± operasyonlarÄ± bugÃ¼n en tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±
KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgÄ±nlarÄ± nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±
Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var