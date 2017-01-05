11:29, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

BakanlÄ±k 'dumansÄ±z hava sahasÄ±nÄ±' geniÅŸletiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ± teÅŸvik etmek iÃ§in Ã¼lke programlarÄ±nÄ± 2017'de Ã§ok belirgin hale getireceklerini, bu kapsamda tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n mamulleri ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±lmaya devam edileceÄŸini ifade etti.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len programlar sonrasÄ±nda sigara iÃ§me oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 31'den yÃ¼zde 26'lara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne ancak genÃ§lerde sigara iÃ§me oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AkdaÄŸ, medya kampanyalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k vereceklerini vurguladÄ±. AkdaÄŸ, kapalÄ± alanlarda sigara yasaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok daha sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde takip ederek tÃ¼tÃ¼nle mÃ¼cadelede yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"SÄ°GARA PAKETLERÄ° KAPALI DOLAPLARDA BULUNDURULACAK"

"Bu dÃ¶nemde iki iÅŸ daha yapacaÄŸÄ±z." diyen Bakan AkdaÄŸ, sigaranÄ±n marketlerde dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼nmeyecek ÅŸekilde kapalÄ± dolaplarda bulundurulacaÄŸÄ±nÄ±, sigara paketlerinde markalarÄ±n belli olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve paketin her tarafÄ±nda uyarÄ±lar yer alacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"CAMI DAHÄ° OLSA KAPALI ALAN SAYILACAK"

AkdaÄŸ, tÃ¼tÃ¼nle mÃ¼cadelenin kapsamÄ±nÄ±n bu yÄ±l iÃ§erisinde daha da geniÅŸletileceÄŸini dile getirerek ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin Ã¶nÃ¼nde kapalÄ± yerler yapÄ±lÄ±yor, 'YanlarÄ± aÃ§Ä±k' denilerek sigara iÃ§ilebiliyor. ÃœstÃ¼ kapalÄ± olan, tek bir tarafÄ±nda bile duvar bulunan yerleri kapalÄ± alan sayacaÄŸÄ±z. Materyalin ne olduÄŸu Ã¶nemli deÄŸil, cam dahi olsa burasÄ± da kapalÄ± alan sayÄ±lacak."

MEVCUT UYGULAMADA YASAK OLAN YERLER

Mevcut uygulama kapsamÄ±nda illere gÃ¶nderilen 2015-2018 TÃ¼tÃ¼nle MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'na gÃ¶re, Ã§ocuklarÄ±n faydalandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m aÃ§Ä±k alanlar, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, spor yapÄ±lan aletli egzersiz alanlarÄ±nda da sigara iÃ§ilmesi yasaklandÄ±.

HavaalanÄ±, otobÃ¼s terminali, tren garÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi, sinema, tiyatro, saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸu gibi insanlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerin giriÅŸ kapÄ±larÄ±na 5 metre mesafede sigara tÃ¼ketilmesine izin verilmiyor.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k alanlarÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 30'unda sigara iÃ§ilmesine izin veriliyor. AynÄ± kurumlarda sigara iÃ§me alanlarÄ±nÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n 10 metre uzaÄŸÄ±nda olmasÄ± gerekiyor.

Ãœniversitelerde de DumansÄ±z KampÃ¼s uygulamalarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k veriliyor.

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