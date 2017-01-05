BakanlÄ±k 'dumansÄ±z hava sahasÄ±nÄ±' geniÅŸletiyor

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ± teÅŸvik etmek iÃ§in Ã¼lke programlarÄ±nÄ± 2017'de Ã§ok belirgin hale getireceklerini, bu kapsamda tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n mamulleri ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±lmaya devam edileceÄŸini ifade etti.
YÃ¼rÃ¼tÃ¼len programlar sonrasÄ±nda sigara iÃ§me oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 31'den yÃ¼zde 26'lara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne ancak genÃ§lerde sigara iÃ§me oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AkdaÄŸ, medya kampanyalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k vereceklerini vurguladÄ±. AkdaÄŸ, kapalÄ± alanlarda sigara yasaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok daha sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde takip ederek tÃ¼tÃ¼nle mÃ¼cadelede yeni bir dÃ¶nem baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"Bu dÃ¶nemde iki iÅŸ daha yapacaÄŸÄ±z." diyen Bakan AkdaÄŸ, sigaranÄ±n marketlerde dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼nmeyecek ÅŸekilde kapalÄ± dolaplarda bulundurulacaÄŸÄ±nÄ±, sigara paketlerinde markalarÄ±n belli olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve paketin her tarafÄ±nda uyarÄ±lar yer alacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
AkdaÄŸ, tÃ¼tÃ¼nle mÃ¼cadelenin kapsamÄ±nÄ±n bu yÄ±l iÃ§erisinde daha da geniÅŸletileceÄŸini dile getirerek ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin Ã¶nÃ¼nde kapalÄ± yerler yapÄ±lÄ±yor, 'YanlarÄ± aÃ§Ä±k' denilerek sigara iÃ§ilebiliyor. ÃœstÃ¼ kapalÄ± olan, tek bir tarafÄ±nda bile duvar bulunan yerleri kapalÄ± alan sayacaÄŸÄ±z. Materyalin ne olduÄŸu Ã¶nemli deÄŸil, cam dahi olsa burasÄ± da kapalÄ± alan sayÄ±lacak."
Mevcut uygulama kapsamÄ±nda illere gÃ¶nderilen 2015-2018 TÃ¼tÃ¼nle MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'na gÃ¶re, Ã§ocuklarÄ±n faydalandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m aÃ§Ä±k alanlar, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, spor yapÄ±lan aletli egzersiz alanlarÄ±nda da sigara iÃ§ilmesi yasaklandÄ±.
HavaalanÄ±, otobÃ¼s terminali, tren garÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi, sinema, tiyatro, saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸu gibi insanlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerin giriÅŸ kapÄ±larÄ±na 5 metre mesafede sigara tÃ¼ketilmesine izin verilmiyor.
Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k alanlarÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 30'unda sigara iÃ§ilmesine izin veriliyor. AynÄ± kurumlarda sigara iÃ§me alanlarÄ±nÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n 10 metre uzaÄŸÄ±nda olmasÄ± gerekiyor.
Ãœniversitelerde de DumansÄ±z KampÃ¼s uygulamalarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k veriliyor.
Â
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde yarÄ±n akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gecesi yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu dokuz kiÅŸi tutuklandÄ±
Yunanistan'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden darbeci askerlerin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast ile irtibatlÄ± olduklarÄ± tespit edildi
VAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±nda HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, restoran, kafe gibi mekanlarÄ±n aÃ§Ä±labilir camlÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde de sigara iÃ§ilmesi yasaklanacak
VatandaÅŸlardan gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendiren RTÃœK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokul ve lise sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BaÅŸkentgaz Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yetik, rÃ¼zgarÄ±n etkisi ile oluÅŸabilecek baca gazÄ± (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karÅŸÄ± bacalÄ± doÄŸalgaz cihazÄ± kullanan abonelerin dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 LYS'lerde sorulacak sÃ¶zel ve sayÄ±sal aÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rnekleri adaylarÄ±n eriÅŸimine sunuldu.
UHÄ°M raporuna Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan algÄ± operasyonlarÄ± bugÃ¼n en tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±
KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgÄ±nlarÄ± nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±
Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var