11:37, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Le Pen'den Ukrayna'ya: Zaten gelmeyecektim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, KÄ±rÄ±m konusundaki aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle UkraynalÄ± yetkililerin kendisini Ã¼lkeye almayacaklarÄ±na dair aÃ§Ä±klamasÄ±na cevap verdi. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ "Le Pen'in zaten Ukrayna'ya gitmek gibi bir niyeti bulunmuyor" dedi.

Le Pen'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Reuters'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Marine Le Pen'in zaten Ukrayna'ya gitme niyeti bulunmuyor. Konu, Le Pen Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunda diplomatik yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lecek" denildi.

Le Pen, FransÄ±z BFM TV kanalÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te "KÄ±rÄ±m'Ä±n 2014'te Rusya'ya baÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin bir referandum dÃ¼zenlendi ve KÄ±rÄ±m sakinleri Rusya ile yeniden birleÅŸmeyi seÃ§ti. KÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±" demiÅŸti.

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±nda Ukrayna GÃ¼venlik Servisi (SBU) BaÅŸkanÄ± Oleksandr TkaÃ§uk, Le Pen'in Ukrayna'ya giriÅŸinin engellenebileceÄŸini ya da daha farklÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸini belirtmiÅŸti.

Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da "Kremlin propagandasÄ±nÄ± destekler nitelikteki aÃ§Ä±klamalarÄ±yla Le Pen, Ukrayna'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±sÄ±zlÄ±k ediyor ve uluslararasÄ± hukukun temel prensiplerini tamamen gÃ¶z ardÄ± ediyor. Ukrayna kanunlarÄ±nÄ± ihlal eden bu tarz aÃ§Ä±klama ve eylemlerin zorunlu sonuÃ§larÄ± olacak. Ã–rneÄŸin bazÄ± FransÄ±z politikacÄ±larÄ±n Ukrayna'ya giriÅŸi yasaklanabilir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â