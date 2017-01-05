11:41, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

148 yÄ±llÄ±k KÄ±zÄ±lay tarihinin en yÃ¼ksek kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, "148 yÄ±llÄ±k KÄ±zÄ±lay tarihinin en yÃ¼ksek kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±k. Bir gÃ¼nde 13 bin 241 Ã¼nite kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±." dedi.

KÄ±zÄ±layÄ±n kan stoklarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±lara vatandaÅŸlar duyarsÄ±z kalmadÄ± ve on binlerce kiÅŸi kan vermek iÃ§in kan merkezlerine koÅŸtu.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, her kÄ±ÅŸ dÃ¶nemi ve ramazan ayÄ±nda kan stokunun azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 20 bin Ã¼nitenin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman da "kÄ±rmÄ±zÄ± alarm" seviyesine geÃ§tiklerini sÃ¶yledi.

"BÄ°R GÃœNDE 13 BÄ°N 241 ÃœNÄ°TE"

Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nda, KÄ±zÄ±layÄ±n stoklarÄ±nda 17 bin Ã¼nite kan bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan KÄ±nÄ±k, "BaÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±mÄ±z Ã§ok hÄ±zlÄ± tepki gÃ¶sterdi. DÃ¼n 148 yÄ±llÄ±k KÄ±zÄ±lay tarihinin en yÃ¼ksek kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± alarak bir rekor kÄ±rdÄ±k. Bir gÃ¼nde 13 bin 241 Ã¼nite kan aldÄ±k." dedi.

"PANÄ°K HAVASINDAN KURTULDUK"

KÄ±nÄ±k, KÄ±zÄ±lay'Ä±n bir Ã¶nceki kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± rekorunu 27 Nisan 2016'da, bir gÃ¼nde 10 bin 966 Ã¼nite kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade ederek, "DÃ¼n itibarÄ±yla 2 bin 200 gibi bir sayÄ±yla bunu geÃ§tik. Bu Ã§erÃ§evede, toplam stoklarÄ±mÄ±z 23 bin 82'ye Ã§Ä±ktÄ± ÅŸu anda. Bizim kÄ±rmÄ±zÄ± alarm seviyemizden yukarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±k. PaniklediÄŸimiz havadan kurtulduk. Ancak bunun 40 bine Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerekiyor." dedi.

Kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmayan vatandaÅŸlara teÅŸekkÃ¼r eden KÄ±nÄ±k, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"148 yÄ±llÄ±k tarihimizdeki en yÃ¼ksek kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±k. Ben duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, KÄ±zÄ±layÄ±n kan baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±na, bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± insanlarÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±rmamÄ±za vesile olan medya kuruluÅŸlarÄ±na, bu anlamda basÄ±n mensuplarÄ±na, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na, ÅŸirketlere, taraftar gruplarÄ±na, Ã¼niversitelere, genÃ§lik organizasyonlarÄ±na, kendi mahallesindeki insanlarÄ± bireysel inisiyatifiyle toplayÄ±p kan merkezlerine gÃ¶tÃ¼ren duyarlÄ± insanlara teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

"Ã‡OK YÃœKSEK BÄ°R DUYARLILIK GÃ–STERÄ°LDÄ°"

Belli bir kapasiteleri olduÄŸunu ve bunun Ã¼zerinde kan alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten KÄ±nÄ±k, "13 bin 241, aslÄ±nda kan verebilen insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±. EÄŸer bu kapasitemiz daha yÃ¼ksek olsaydÄ±, ben eminim dÃ¼nkÃ¼ sayÄ± 30-40 binleri aÅŸardÄ±. BazÄ± insanlar Ã¶zellikle o gÃ¼nkÃ¼ saÄŸlÄ±k durumlarÄ±ndan dolayÄ± kan veremiyorlar. Kan merkezlerimize on binlerce insan geldi. Bu rakam, on binlerce insandan uygun olan donÃ¶rlerin sayÄ±sÄ±dÄ±r. Ã‡ok yÃ¼ksek bir duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶sterildi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"40 BÄ°NE Ã‡IKMASINI Ä°STÄ°YORUZ"

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n hastanelere gÃ¶nderdiÄŸi gÃ¼nlÃ¼k kan Ã¼nite oranlarÄ±na iliÅŸkin de bilgi veren KÄ±nÄ±k, ameliyat gÃ¼nlerinde hastanelere maksimum 11 bin Ã¼nite kan gÃ¶nderildiÄŸini ifade etti.

TÃ¼rkiye genelinde bin 300 hastaneye kan gÃ¶nderdiklerini anlatan KÄ±nÄ±k, Ã¶zellikle ameliyatlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu salÄ±, Ã§arÅŸamba ve perÅŸembe gÃ¼nleri bu sayÄ±nÄ±n 11 binlere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AmeliyatÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde bu ihtiyacÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanelere ortalama 7 ila 10 bin Ã¼nite kan gÃ¶nderdiklerini dile getiren KÄ±nÄ±k, "KÄ±rmÄ±zÄ± alarmÄ± kaldÄ±rdÄ±k. Ancak stoktaki 23 bin Ã¼nite kanÄ±n 40 bine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istiyoruz. Kendimizi gÃ¼vende hissettiÄŸimiz, TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n diÄŸer afet senaryolarÄ±na hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸumuz sayÄ± 40 bin Ã¼nitedir. Bu 40 bin Ã¼niteye ulaÅŸmak iÃ§in bu duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mart ayÄ±na kadar devam etmesi gerekiyor." dedi.

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