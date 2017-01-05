GÃ¼ncelleme: 11:00, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim okul sÄ±navlarÄ± hafta sonu yapÄ±lacak





Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokul ve lise sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim okullarÄ±nÄ±n sÄ±navlarÄ± 7-8 Ocak'ta yapÄ±lacak. MEB Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokulu 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ±, 8 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼, iki oturum halinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÄ±navÄ±n birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu saat 14.00'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ã–ÄŸrenciler, her iki oturumda 12 dersten sÄ±nava girecek, her ders iÃ§in 4 seÃ§enekli 20 soru yÃ¶neltilecek, sÄ±nav 150 dakika sÃ¼recek. SÄ±nav sonuÃ§larÄ±, ÅŸubatta aÃ§Ä±klanacak. -AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi ve mesleki aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi sÄ±navlarÄ± AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi ve mesleki aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak cumartesi ve pazar gÃ¼nleri yapÄ±lacak. Birinci oturum sÄ±navÄ±, cumartesi saat 9.30'da, ikinci oturum aynÄ± gÃ¼n saat 14.00'de, 3. oturum pazar saat 9.30'da dÃ¼zenlenecek. Her ders iÃ§in 4 seÃ§enekli 20 sorulu kitapÃ§Ä±klar kullanÄ±lacak, her oturum 180 dakika sÃ¼recek. Ã–ÄŸrenciler sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda Ã¶ÄŸrenebilecek.

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