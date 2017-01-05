AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim okul sÄ±navlarÄ± hafta sonu yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim okullarÄ±nÄ±n sÄ±navlarÄ± 7-8 Ocak'ta yapÄ±lacak.
MEB Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokulu 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ±, 8 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼, iki oturum halinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÄ±navÄ±n birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu saat 14.00'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Ã–ÄŸrenciler, her iki oturumda 12 dersten sÄ±nava girecek, her ders iÃ§in 4 seÃ§enekli 20 soru yÃ¶neltilecek, sÄ±nav 150 dakika sÃ¼recek.
SÄ±nav sonuÃ§larÄ±, ÅŸubatta aÃ§Ä±klanacak.
-AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi ve mesleki aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi sÄ±navlarÄ±
AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi ve mesleki aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak cumartesi ve pazar gÃ¼nleri yapÄ±lacak.
Birinci oturum sÄ±navÄ±, cumartesi saat 9.30'da, ikinci oturum aynÄ± gÃ¼n saat 14.00'de, 3. oturum pazar saat 9.30'da dÃ¼zenlenecek. Her ders iÃ§in 4 seÃ§enekli 20 sorulu kitapÃ§Ä±klar kullanÄ±lacak, her oturum 180 dakika sÃ¼recek.
Ã–ÄŸrenciler sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda Ã¶ÄŸrenebilecek.
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde yarÄ±n akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gecesi yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
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2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokul ve lise sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek
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