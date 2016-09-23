Ã‡anakkaleâ€™de 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡anakkaleâ€™nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§mek isteyen 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler, Behramkale kÃ¶yÃ¼ sahili Biber Deresi mevkisine operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonda Mali, Pakistan, Suriye, Kamerun, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 57 kiÅŸi yakaladÄ±.
Ä°fadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen yabancÄ± uyruklular, daha sonra AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi.
Â
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde yarÄ±n akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gecesi yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu dokuz kiÅŸi tutuklandÄ±
Yunanistan'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden darbeci askerlerin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast ile irtibatlÄ± olduklarÄ± tespit edildi
VAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±nda HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, restoran, kafe gibi mekanlarÄ±n aÃ§Ä±labilir camlÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde de sigara iÃ§ilmesi yasaklanacak
VatandaÅŸlardan gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendiren RTÃœK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokul ve lise sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BaÅŸkentgaz Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yetik, rÃ¼zgarÄ±n etkisi ile oluÅŸabilecek baca gazÄ± (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karÅŸÄ± bacalÄ± doÄŸalgaz cihazÄ± kullanan abonelerin dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 LYS'lerde sorulacak sÃ¶zel ve sayÄ±sal aÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rnekleri adaylarÄ±n eriÅŸimine sunuldu.
UHÄ°M raporuna Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan algÄ± operasyonlarÄ± bugÃ¼n en tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±
KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgÄ±nlarÄ± nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±
Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var