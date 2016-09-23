GÃ¼ncelleme: 11:13, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã‡anakkaleâ€™de 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±



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AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkaleâ€™nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§mek isteyen 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler, Behramkale kÃ¶yÃ¼ sahili Biber Deresi mevkisine operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda Mali, Pakistan, Suriye, Kamerun, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 57 kiÅŸi yakaladÄ±. Ä°fadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen yabancÄ± uyruklular, daha sonra AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi. Â

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