11:55, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Van'da AIDS alarmÄ±





VAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±nda HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'da Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±nlarÄ±n Van'da bulunduklarÄ± 16 gÃ¼n iÃ§ersinde yaklaÅŸÄ±k 200 erkekle iliÅŸkiye girdiklerini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine polis, bu kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k merkezlerine baÅŸvurmasÄ±nÄ± istedi. Van'da 14 AralÄ±k 2016 gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda Ã§eÅŸitli adreslere baskÄ±n dÃ¼zenleyen AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, fuhuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 6 yabancÄ± uyruklu kadÄ±n ile bunlara fuhuÅŸ yaptÄ±ran 1'i kadÄ±n 8 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. FuhÅŸa teÅŸvik, aracÄ±lÄ±k ve zorla alÄ±koyma suÃ§larÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 ÅŸÃ¼pheliden M.K. tutuklanarak Van M Tipi Cezaevine gÃ¶nderildi. 2 KADINDA HIV TESPÄ°T EDÄ°LDÄ° Operasyonlar sonrasÄ± saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Kazakistan uyruklu 29 yaÅŸÄ±ndaki G.K. ve Azerbaycan uyruklu T.Ä°.'de AIDS hastalÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§an HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edilince polis alarma geÃ§ti. KadÄ±nlar operasyonun olduÄŸu gÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 200 erkekle iliÅŸkiye girdiklerini belirtti. Polis ÅŸimdi HIV virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yan kadÄ±nlarla iliÅŸkiye giren erkekleri araÅŸtÄ±rÄ±rken, kadÄ±nlarla iliÅŸkiye girenlerden saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na baÅŸvurmasÄ±nÄ± istedi.

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