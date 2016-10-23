Yunanistan'daki darbeciler ErdoÄŸan'a suikastle irtibatlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan ÅŸÃ¼phelilerin, darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatlarÄ± tespit edildi. SÃ¶z konusu tespitler, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi.Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an ve iadesi talep edilen askerlerle ilgili yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Â
Darbe giriÅŸimi esnasÄ±nda helikopterle Marmaris'e giderek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸiminde bulunan ekibin baÅŸÄ±ndaki Kurmay Albay Ali AktÃ¼rk ve Kurmay Yarbay Davut UÃ§um'a ait telefonlar ile darbe giriÅŸiminde baÅŸka bir yerde gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± belirlenen ve kalkÄ±ÅŸma engellenince Yunanistan'a firar eden Kurmay YÃ¼zbaÅŸÄ± Abdullah Yetik, Kurmay BinbaÅŸÄ± Ahmet GÃ¼zel, BaÅŸÃ§avuÅŸ Mesut FÄ±rat ve Kurmay YÃ¼zbaÅŸÄ± Ferudun Ã‡oban'a ait telefonlar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
Ä°ncelemede, tutuklu Kurmay Albay Ali AktÃ¼rk'Ã¼n, darbe giriÅŸimi gÃ¼nÃ¼ ve gecesi Abdullah Yetik ile 3 kez, Ahmet GÃ¼zel ile 1 kez gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±, yine diÄŸer tutuklu Davut UÃ§um'un, Abdullah Yetik ile 12 kez, Ferudun Ã‡oban ile 2 kez ve Mesut FÄ±rat ile de 1 kez gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â
SÃ¶z konusu irtibatlara yÃ¶nelik tespitlerin Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca iade dosyasÄ±na eklenerek, Yunanistan'daki adli makamlara iletildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
Yunanistan'daki adli makamlarÄ±n, kaÃ§an darbeci askerlerle ilgili bu ay iÃ§erisinde bir karar vermesi bekleniyor.
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde yarÄ±n akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gecesi yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu dokuz kiÅŸi tutuklandÄ±
Yunanistan'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden darbeci askerlerin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast ile irtibatlÄ± olduklarÄ± tespit edildi
VAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±nda HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, restoran, kafe gibi mekanlarÄ±n aÃ§Ä±labilir camlÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde de sigara iÃ§ilmesi yasaklanacak
VatandaÅŸlardan gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendiren RTÃœK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokul ve lise sÄ±navlarÄ±, 7-8 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BaÅŸkentgaz Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yetik, rÃ¼zgarÄ±n etkisi ile oluÅŸabilecek baca gazÄ± (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karÅŸÄ± bacalÄ± doÄŸalgaz cihazÄ± kullanan abonelerin dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 LYS'lerde sorulacak sÃ¶zel ve sayÄ±sal aÃ§Ä±k uÃ§lu soru Ã¶rnekleri adaylarÄ±n eriÅŸimine sunuldu.
UHÄ°M raporuna Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan algÄ± operasyonlarÄ± bugÃ¼n en tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 408'e ulaÅŸtÄ±
KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸadamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgÄ±nlarÄ± nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±
Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var