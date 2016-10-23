12:04, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Yunanistan'daki darbeciler ErdoÄŸan'a suikastle irtibatlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan ÅŸÃ¼phelilerin, darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatlarÄ± tespit edildi. SÃ¶z konusu tespitler, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi.Â

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an ve iadesi talep edilen askerlerle ilgili yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Â

Darbe giriÅŸimi esnasÄ±nda helikopterle Marmaris'e giderek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸiminde bulunan ekibin baÅŸÄ±ndaki Kurmay Albay Ali AktÃ¼rk ve Kurmay Yarbay Davut UÃ§um'a ait telefonlar ile darbe giriÅŸiminde baÅŸka bir yerde gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± belirlenen ve kalkÄ±ÅŸma engellenince Yunanistan'a firar eden Kurmay YÃ¼zbaÅŸÄ± Abdullah Yetik, Kurmay BinbaÅŸÄ± Ahmet GÃ¼zel, BaÅŸÃ§avuÅŸ Mesut FÄ±rat ve Kurmay YÃ¼zbaÅŸÄ± Ferudun Ã‡oban'a ait telefonlar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ä°ncelemede, tutuklu Kurmay Albay Ali AktÃ¼rk'Ã¼n, darbe giriÅŸimi gÃ¼nÃ¼ ve gecesi Abdullah Yetik ile 3 kez, Ahmet GÃ¼zel ile 1 kez gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±, yine diÄŸer tutuklu Davut UÃ§um'un, Abdullah Yetik ile 12 kez, Ferudun Ã‡oban ile 2 kez ve Mesut FÄ±rat ile de 1 kez gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â

SÃ¶z konusu irtibatlara yÃ¶nelik tespitlerin Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca iade dosyasÄ±na eklenerek, Yunanistan'daki adli makamlara iletildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Yunanistan'daki adli makamlarÄ±n, kaÃ§an darbeci askerlerle ilgili bu ay iÃ§erisinde bir karar vermesi bekleniyor.