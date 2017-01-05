Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:31, 05 Ocak 2017 Perşembe
Avrupa
12:06, 05 Ocak 2017 Perşembe

  • Paylaş
Le Pen: Arnavutlara sığınma verilmemeli
Le Pen: Arnavutlara sığınma verilmemeli

Fransa'nın ırkçı lideri Le Pen, ülkesine sığınma talebinde bulunan Arnavutlara bu hakkın verilmemesi gerektiğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gelecek yıl Fransa seçimlerinde Cumhurbaşkanı için büyük rakiplerden biri olan Marine Le Pen, ülkesinde Arnavutları en fazla sığınma talebinde bulunan grup olarak nitelendirdi.

Aşırı Sağcı partilerden biri olan Ulusal Cephe Yöneticisi Le Pen, Fransa’da yabancı göçe karşı önde gelen seslerden biri olarak biliniyor.

Fransa’nın “Bourdin Direct” yayınında bir demeç veren Le Pen, “ Sığınma talebinde en fazla bulunanlar Arnavutlardır ve bunlara kesinlikle sığınma verilmemelidir” şeklinde konuştu.

Le Pen, Rusya Başkanı Vladimir Putin ile olağanüstü sıkı bağlılığı, Avrupa Birliğine karşı düşmanlığı ve hiçbir kritersiz Müslümanlara karşı önyargıları nedeniyle siyasi gözlemcileri tedirgin etmeye devam ediyor.



İlgili Konular Arnavutluk Fransa Le Pen
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
CIA Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmesini umuyor
CIA, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmesini umuyor

CIA Direktörü Brennan, Suriye iç savaşında karşı karşıya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan ilişkilerinin kısa zaman sonra düzeleceğini umduğunu söyledi
Le Pen Arnavutlara sığınma verilmemeli
Le Pen: Arnavutlara sığınma verilmemeli

Fransa'nın ırkçı lideri Le Pen, ülkesine sığınma talebinde bulunan Arnavutlara bu hakkın verilmemesi gerektiğini söyledi
Le Pen'den Ukrayna'ya Zaten gelmeyecektim
Le Pen'den Ukrayna'ya: Zaten gelmeyecektim

Ukrayna'nın Kırım açıklamaları sebebiyle ülkeye almayacağını açıkladığı Fransız politikacı Le Pen, zaten bu ülkeye gitmeye niyetli olmadığını söyledi
Irak güçlerinden Musul'un batısında geniş çaplı harekat
Irak güçlerinden Musul'un batısında geniş çaplı harekat

Irak güçleri Musul'un batısında DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgeleri geri almak için geniş çaplı harekat başlattı
Bağdat'ta bombalı saldırı 6 ölü
Bağdat'ta bombalı saldırı: 6 ölü

Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
Galler'de Müslüman kadına sözlü saldırıya para cezası
Galler'de Müslüman kadına sözlü saldırıya para cezası

Birleşik Krallık'a bağlı Gallerde, Müslüman kadına ırkçı saldırıda bulunan 75 yaşındaki adam para cezasına çarptırıldı
İsrail ordusu 'akıllı saat' kullanacak
İsrail ordusu 'akıllı saat' kullanacak

İsrail ordusunun, sahada yaralanan askerleri için "akıllı saat" teknolojisini geliştirmekte olduğu bildirildi
Endonezya yasa dışı haber sitelerini yasaklayacak
Endonezya yasa dışı haber sitelerini yasaklayacak

Endonezya İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, şu ana kadar aralarında dini haber sitelerinin de bulunduğu 11 internet haber sitesini kapattı
Hamas Filistin Ulusal Konseyi toplantılarına katılacak
Hamas, Filistin Ulusal Konseyi toplantılarına katılacak

Hamas, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'dan gelen hazırlık komitesi toplantısına katılım davetini kabul etti
İsrail'in Hayfa Limanına havayı kirletme cezası
İsrail'in Hayfa Limanına havayı kirletme cezası

İsrail'in en büyük limanı olan Hayfa Limanı, Çevre Koruma Bakanlığı tarafından hava kirliliği yasasını ihlal ettiği nedeniyle para cezasına çarptırıldı
Katar'dan Suriye'ye ateşkes uyarısı
Katar'dan Suriye'ye ateşkes uyarısı

Katar, Suriye'de varılan anlaşmanın, süregelen ihlaller gölgesinde tehlikeli bir dönemden geçtiğini, rejimin ihlallerden kaçınması gerektiğini açıkladı
Rusya ABD'den uzaklaşan Filipinler'e silah satabilir
Rusya, ABD'den uzaklaşan Filipinler'e silah satabilir

Rusya, ABD ile silah anlaşmasını iptal eden Filipinler'e uçak ve denizaltılar da dahil olmak üzere modern silahlar satmak istediğini açıkladı
Obama 'Obamacare' için endişeli
Obama, 'Obamacare' için endişeli

Obama, adıyla anılan ve "Obamacare" diye bilinen sağlık reformunun kaldırılmasını önlemek için kongredeki Demokratlar ile bir araya geldi
Ateşkes sonrası Halep'e dönüşler başladı
Ateşkes sonrası Halep'e dönüşler başladı

BM, ateşkesin kabul edilmesi üzerine Suriyelilerin Halep'e dönmeye başladığını açıkladı
ABD ordusunda başörtüsü ve sakal serbestliği
ABD ordusunda başörtüsü ve sakal serbestliği

ABD ordusunda dini nedenlerle sakal bırakma, türban veya başörtüsü takmanın önünün açıldığı bildirildi
Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan Duncan'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan Duncan'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım, İngiliz Bakan Duncan'ı kabulünde, dost ve müttefik Birleşik Krallık ile mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Haberler

Arnavutlar "Bayrak ve Bağımsızlık Günü"nü kutladı
Arnavutlar quot Bayrak ve Bağımsızlık Günü quot nü kutladı

Edi Rama, Çamerya Arnavutlarına sahip çıktı
Edi Rama Çamerya Arnavutlarına sahip çıktı

Arnavutluk liderinden Trump'a tebrik
Arnavutluk liderinden Trump'a tebrik

Arnavutça ve Boşnakça seçmeli ders olacak
Arnavutça ve Boşnakça seçmeli ders olacak

Arnavutlar komünist rejimin gasbettiği arazilerine kavuşuyor
Arnavutlar komünist rejimin gasbettiği arazilerine kavuşuyor

Arnavutluk'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Arnavutluk'ta 5 3 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta insan kaçakçılarına operasyon
Arnavutluk'ta insan kaçakçılarına operasyon

Arnavutluk'ta 27 mülteci yakalandı
Arnavutluk'ta 27 mülteci yakalandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 