12:06, 05 Ocak 2017 Perşembe

Le Pen: Arnavutlara sığınma verilmemeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gelecek yıl Fransa seçimlerinde Cumhurbaşkanı için büyük rakiplerden biri olan Marine Le Pen, ülkesinde Arnavutları en fazla sığınma talebinde bulunan grup olarak nitelendirdi.

Aşırı Sağcı partilerden biri olan Ulusal Cephe Yöneticisi Le Pen, Fransa’da yabancı göçe karşı önde gelen seslerden biri olarak biliniyor.

Fransa’nın “Bourdin Direct” yayınında bir demeç veren Le Pen, “ Sığınma talebinde en fazla bulunanlar Arnavutlardır ve bunlara kesinlikle sığınma verilmemelidir” şeklinde konuştu.

Le Pen, Rusya Başkanı Vladimir Putin ile olağanüstü sıkı bağlılığı, Avrupa Birliğine karşı düşmanlığı ve hiçbir kritersiz Müslümanlara karşı önyargıları nedeniyle siyasi gözlemcileri tedirgin etmeye devam ediyor.