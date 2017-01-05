12:17, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

HDP Ä°stanbul il eÅŸ baÅŸkanlarÄ± tutuklandÄ±





HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu dokuz kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda eÅŸ baÅŸkanlar DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu HDP Ä°stanbul il yÃ¶neticisi 9 kiÅŸi tutuklandÄ±. 25 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda eÅŸ baÅŸkanlar DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu HDP Ä°stanbul il yÃ¶neticisi 32 kiÅŸiden 11'i dÃ¼n Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi. Burada savcÄ±lÄ±k sorgusu yapÄ±lan HDP'liler tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi. NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi, ifadesi alÄ±nan 11 HDP'liden aralarÄ±nda Ä°stanbul Ä°l eÅŸ baÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ile Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu 9 kiÅŸinin, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi. 2 kiÅŸi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

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