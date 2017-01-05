CIA, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸmesini umuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Merkezi Ä°stihbaratTeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rÃ¼ John Brennan, PBS televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸeceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi.
John Brennanâ€™a gÃ¶re, Moskova ile Washington arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸmesi, dÃ¼nyada istikrarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli.
CIA direktÃ¶rÃ¼, yeni bir SoÄŸuk SavaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmanÄ±n gereksiz olduÄŸunu ifade ederek, ABD'de Donald Trump liderleÄŸindeki yeni yÃ¶netimin iktidara gelmesinin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilere olumlu katkÄ±larda bulunabileceÄŸini savundu.
Daha Ã¶nceki ifadelerinde CIA ÅŸefi John Brennan, Rusya'yÄ± Suriye'de 'yanÄ±k toprak politikasÄ±' uygulamakla suÃ§lamÄ±ÅŸ ve "BirleÅŸik Devletler hiÃ§bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada bÃ¶yle ÅŸey yapmaz", demiÅŸti.
YanÄ±k toprak politikasÄ±nda, ordu geri Ã§ekilirken dÃ¼ÅŸmanÄ±n kullanabileceÄŸi yol, su kaynaÄŸÄ±, ekin tarlasÄ±, ev, canlÄ± hayvan vb tÃ¼m kaynaklarÄ± ya beraberinde gÃ¶tÃ¼rÃ¼r ya da tamamen tahrip ederek kullanÄ±lamaz hale getirir.Â
CIA DirektÃ¶rÃ¼ Brennan, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan iliÅŸkilerinin kÄ±sa zaman sonra dÃ¼zeleceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Fransa'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Le Pen, Ã¼lkesine sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan Arnavutlara bu hakkÄ±n verilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Ukrayna'nÄ±n KÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamalarÄ± sebebiyle Ã¼lkeye almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z politikacÄ± Le Pen, zaten bu Ã¼lkeye gitmeye niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak gÃ¼Ã§leri Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri geri almak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat baÅŸlattÄ±
BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Ubeydi bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BirleÅŸik KrallÄ±k'a baÄŸlÄ± Gallerde, MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunan 75 yaÅŸÄ±ndaki adam para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°srail ordusunun, sahada yaralanan askerleri iÃ§in "akÄ±llÄ± saat" teknolojisini geliÅŸtirmekte olduÄŸu bildirildi
Endonezya Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda dini haber sitelerinin de bulunduÄŸu 11 internet haber sitesini kapattÄ±
Hamas, Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'dan gelen hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetini kabul etti
Ä°srail'in en bÃ¼yÃ¼k limanÄ± olan Hayfa LimanÄ±, Ã‡evre Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hava kirliliÄŸi yasasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi nedeniyle para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Katar, Suriye'de varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n, sÃ¼regelen ihlaller gÃ¶lgesinde tehlikeli bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini, rejimin ihlallerden kaÃ§Ä±nmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya, ABD ile silah anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal eden Filipinler'e uÃ§ak ve denizaltÄ±lar da dahil olmak Ã¼zere modern silahlar satmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Obama, adÄ±yla anÄ±lan ve "Obamacare" diye bilinen saÄŸlÄ±k reformunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in kongredeki Demokratlar ile bir araya geldi
BM, ateÅŸkesin kabul edilmesi Ã¼zerine Suriyelilerin Halep'e dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD ordusunda dini nedenlerle sakal bÄ±rakma, tÃ¼rban veya baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmanÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiliz Bakan Duncan'Ä± kabulÃ¼nde, dost ve mÃ¼ttefik BirleÅŸik KrallÄ±k ile mevcut Ã¼st dÃ¼zey siyasi diyalog ve iliÅŸkilerden memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti.