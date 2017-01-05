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12:15, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

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CIA, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸmesini umuyor
CIA, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸmesini umuyor

CIA DirektÃ¶rÃ¼ Brennan, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan iliÅŸkilerinin kÄ±sa zaman sonra dÃ¼zeleceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Merkezi Ä°stihbaratTeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rÃ¼ John Brennan, PBS televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸeceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi.

John Brennanâ€™a gÃ¶re, Moskova ile Washington arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸmesi, dÃ¼nyada istikrarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli.

CIA direktÃ¶rÃ¼, yeni bir SoÄŸuk SavaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmanÄ±n gereksiz olduÄŸunu ifade ederek, ABD'de Donald Trump liderleÄŸindeki yeni yÃ¶netimin iktidara gelmesinin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilere olumlu katkÄ±larda bulunabileceÄŸini savundu.

Daha Ã¶nceki ifadelerinde CIA ÅŸefi John Brennan, Rusya'yÄ± Suriye'de 'yanÄ±k toprak politikasÄ±' uygulamakla suÃ§lamÄ±ÅŸ ve "BirleÅŸik Devletler hiÃ§bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada bÃ¶yle ÅŸey yapmaz", demiÅŸti.

YanÄ±k toprak politikasÄ±nda, ordu geri Ã§ekilirken dÃ¼ÅŸmanÄ±n kullanabileceÄŸi yol, su kaynaÄŸÄ±, ekin tarlasÄ±, ev, canlÄ± hayvan vb tÃ¼m kaynaklarÄ± ya beraberinde gÃ¶tÃ¼rÃ¼r ya da tamamen tahrip ederek kullanÄ±lamaz hale getirir.Â 



Ä°lgili Konular abd rusya
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