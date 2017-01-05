İstanbul'da yarın akşam kar bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında yarın akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşması, çarşamba gününe kadar da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber yarın öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Yarın öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava yarın saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek."
Balkanlar’dan gelecek yoğun kar yağışının İstanbul ve Marmara genelini kapsayacağını belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra başlamasını bekledikleri kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkileyeceğini öngörmediklerini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün Marmara genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Edirne'de yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, güney ve güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve kısa süreli saatte 40- 70 kilometre hızla fırtına beklentisi bulunuyor.
SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİSİNE GİRİYORUZ
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta sonu beklenen yoğun kar yağışına ilişkin şunlar kaydedildi:
"Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava etkisiyle sıcaklıklar 12 dereceler seviyesine kadar yükselirken, ılık ve yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Yurdumuz, cuma günü batı kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmekte olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.”
AKOM verilerine göre bugün 9 ila 6 derece civarında seyredecek sıcaklıklar cuma günü 2 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü sıfırın altında 4 ve 1 derece olması tahmin edilen sıcaklıkların yanı sıra kar fırtınası bekleniyor.
Ayrıca bugün metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü metrekareye düşmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarındaki yağışın, cumartesi günü kar fırtınasıyla birlikte 7 ila 15 kilogram olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.
İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yarın akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşacağı, çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
HDP İstanbul İl Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu dokuz kişi tutuklandı
Yunanistan'dan sığınma talep eden darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast ile irtibatlı oldukları tespit edildi
VAN Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kadında HIV virüsü tespit edildi.
Sağlık Bakanlığınca, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesi yasaklanacak
Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren RTÜK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına müeyyide uyguladı
2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşi hakkında 31 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.
Ayvacık ilçesinde Midilli Adası’na geçmeye çalışan 57 yabancı uyruklu yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokul ve lise sınavları, 7-8 Ocak'ta gerçekleştirilecek
Başkentgaz Genel Müdürü Yetik, rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanan abonelerin dikkatli olmaları uyarısında bulundu
ÖSYM tarafından 2017 LYS'lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örnekleri adayların erişimine sunuldu.
UHİM raporuna İslam'ı ve Müslümanları hedef alan algı operasyonları bugün en tehlikeli boyutlara ulaştı
Suriye'de, Beşar Esad rejimi ve rejim yanlısı silahlı yabancı grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 408'e ulaştı
Kırklareli'nde gözaltına alınan işadamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgınları nedeniyle yoğunluk yaşandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü, olayda yaralılar var