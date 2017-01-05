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İstanbul'da yarın akşam kar bekleniyor
İstanbul'da yarın akşam kar bekleniyor

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yarın akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşacağı, çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında yarın akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşması, çarşamba gününe kadar da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber yarın öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Yarın öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava yarın saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek."

Balkanlar’dan gelecek yoğun kar yağışının İstanbul ve Marmara genelini kapsayacağını belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra başlamasını bekledikleri kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkileyeceğini öngörmediklerini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün Marmara genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Edirne'de yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, güney ve güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve kısa süreli saatte 40- 70 kilometre hızla fırtına beklentisi bulunuyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİSİNE GİRİYORUZ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta sonu beklenen yoğun kar yağışına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava etkisiyle sıcaklıklar 12 dereceler seviyesine kadar yükselirken, ılık ve yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Yurdumuz, cuma günü batı kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmekte olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.”

AKOM verilerine göre bugün 9 ila 6 derece civarında seyredecek sıcaklıklar cuma günü 2 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü sıfırın altında 4 ve 1 derece olması tahmin edilen sıcaklıkların yanı sıra kar fırtınası bekleniyor.

Ayrıca bugün metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü metrekareye düşmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarındaki yağışın, cumartesi günü kar fırtınasıyla birlikte 7 ila 15 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.



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