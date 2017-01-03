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Netanyahu'dan yaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren askere af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Netanyahu'dan yaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren askere af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Netanyahu, bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Ä°srail askeri iÃ§in af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralÄ± ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ktan sonra "kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rmekten" suÃ§lu bulunan Ä°srail askeri iÃ§in af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Netanyahu sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "BugÃ¼n her ÅŸeyden Ã¶nce Elor Azaria (suÃ§lu bulunan asker), onun ailesi, Ä°srail askerleri, benim de aralarÄ±nda bulunduÄŸum birÃ§ok vatandaÅŸ, anne ve babalar iÃ§in zor bir gÃ¼n. Elor'un affedilmesini destekliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Af yetkisini elinde bulunduran Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin de, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Elor Azaria iÃ§in af baÅŸvurusunda bulunulmasÄ± halinde bunu uygulamadaki standartlar ve ilgili makamlarÄ±n tavsiyeleri doÄŸrultusunda deÄŸerlendireceÄŸim." dedi.

El-Halil'de yaralÄ± ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±kan Ä°srail askeri Azaria, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± askeri mahkemede dÃ¼n "kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rmekten" suÃ§lu bulunmuÅŸtu. Azaria'ya ne ceza verileceÄŸine ise daha sonra karar verileceÄŸi belirtilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ä°srail iÅŸgali
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