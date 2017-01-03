Netanyahu'dan yaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren askere af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralÄ± ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ktan sonra "kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rmekten" suÃ§lu bulunan Ä°srail askeri iÃ§in af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Netanyahu sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "BugÃ¼n her ÅŸeyden Ã¶nce Elor Azaria (suÃ§lu bulunan asker), onun ailesi, Ä°srail askerleri, benim de aralarÄ±nda bulunduÄŸum birÃ§ok vatandaÅŸ, anne ve babalar iÃ§in zor bir gÃ¼n. Elor'un affedilmesini destekliyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Af yetkisini elinde bulunduran Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin de, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Elor Azaria iÃ§in af baÅŸvurusunda bulunulmasÄ± halinde bunu uygulamadaki standartlar ve ilgili makamlarÄ±n tavsiyeleri doÄŸrultusunda deÄŸerlendireceÄŸim." dedi.
El-Halil'de yaralÄ± ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±kan Ä°srail askeri Azaria, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± askeri mahkemede dÃ¼n "kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rmekten" suÃ§lu bulunmuÅŸtu. Azaria'ya ne ceza verileceÄŸine ise daha sonra karar verileceÄŸi belirtilmiÅŸti.
Bulgaristanâ€™da 31 bÃ¶lgeye yayÄ±lan kuÅŸ gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlÄ± hayvan itlaf edilecek
Irak Petrol BakanÄ± LaÄ±bi, "Yeni yÄ±lla birlikte Ã¼lkedeki ham petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ± uygulamalarÄ±na baÅŸlandÄ±." ded
Moldova ve tanÄ±nmayan Transdinyester liderleri sekiz yÄ±l sonra ilk kez bir araya geldi
On binlerce Ã‡eÃ§en, Kunta-HacÄ± Kishiev iÃ§in anma tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±ÄŸÄ± Tareck El Aissami, 2019 sonuna kadar bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tecek
Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi TemsilciÄŸiâ€™ne Sir Tim Barrow atandÄ±
Netanyahu, bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Ä°srail askeri iÃ§in af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
CIA DirektÃ¶rÃ¼ Brennan, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan iliÅŸkilerinin kÄ±sa zaman sonra dÃ¼zeleceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Fransa'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Le Pen, Ã¼lkesine sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan Arnavutlara bu hakkÄ±n verilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Ukrayna'nÄ±n KÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamalarÄ± sebebiyle Ã¼lkeye almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z politikacÄ± Le Pen, zaten bu Ã¼lkeye gitmeye niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak gÃ¼Ã§leri Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri geri almak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat baÅŸlattÄ±
BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Ubeydi bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BirleÅŸik KrallÄ±k'a baÄŸlÄ± Gallerde, MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunan 75 yaÅŸÄ±ndaki adam para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°srail ordusunun, sahada yaralanan askerleri iÃ§in "akÄ±llÄ± saat" teknolojisini geliÅŸtirmekte olduÄŸu bildirildi
Endonezya Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda dini haber sitelerinin de bulunduÄŸu 11 internet haber sitesini kapattÄ±
Hamas, Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'dan gelen hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetini kabul etti