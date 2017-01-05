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15 Temmuz Gazisi öğretmen: Gazilik benim için bir gurur
15 Temmuz Gazisi öğretmen: Gazilik benim için bir gurur
Foto: Mesut Yeşilyurt

TRT 1'de yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması'na katılan 15 Temmuz Gazisi öğretmenin geceye damgasını vuran sözleri, büyük alkış aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz Gazisi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mesut Yeşilyurt, TRT 1’de yayınlanan  Altın Petek Bilgi Yarışması'na damgasını vurdu.

Engin Hepileri’nin sunumuyla TRT 1’de yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması’nda, 15 Temmuz Gazisi öğretmen Mesut Yeşilyurt yarışmaya katılarak yaşamını nasıl sürdürdüğünü ve hayatının dönüm noktası olan o geceyi anlattı. 

“GAZİLİK BENİM İÇİN BİR GURUR” 

“Hayatımda dönüm noktası olan bir tarihten bahsetmek istiyorum.” diye konuşmaya başlayan Mesut Yeşilyurt, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde gazi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: 

“Bacağımdan vuruldum. Bu benim için bir talihsizlik değil, bir gurur olarak düşünüyorum. Vatanımıza sahip çıkan milletimize, önceden tarihten gelen bir hayranlık besliyordum. Gerçekten bizim milletimizin hâlâ o tarihi canlı tuttuğunu; genciyle yaşlısıyla, açığıyla kapalısıyla hangi tür bir yaşam tarzına sahip olursa olsun hepsinin o vatan sevgisini yüreklerinde ve iliklerine kadar hissettiklerini, bu milletin o tarihten gelen övgüyü omuzlarında taşıdığını gördüm.” 

“MİLLETİME OLAN SEVGİM, AŞKIM YENİDEN CANLANDI. GÜNCELLENDİ” 

Ankara’da Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni olan 15 Temmuz Gazisi Mesut Yeşilyurt, o gece hissettiklerini şöyle anlattı: 

“Milletime olan sevgim, aşkım bir kez daha canlandı. Güncellendi. Milletimle gurur duyuyorum. Bu dünyanın cennet vatanında yaşamaya layık olan, gururlu bir millete sahibiz.” 

Mesut Yeşilyurt, “Halkımız seçimlere katılarak bu yönetime kendisinin katıldığını ispat ediyor. Fakat çeşitli manipülasyonlarla, dalaverelerle bu yönetim erkine birilerinin göz dikmesine izin vermediğini ve ilelebet de vermeyeceğini ispat etmiştir 15 Temmuz'da. Darbelerin sonunu getirmiştir.” dedi. 

“DAHA ÇOK İNSAN TARIMLA UĞRAŞMALI!”

Yaşadığı hayatı, hobilerini paylaşan Mesut Yeşilyurt, bir hobi bahçesi olduğunu ve boş zamanlarını burada geçirdiğini anlattı. 

Hastalıkların tarım yapan kişinin azalmasından dolayı arttığını düşündüğünü belirten Yeşilyurt şöyle dedi: “Az kişi yetiştirip, çok kişi yiyince ister istemez gübre ve hormonlar devreye giriyor. O da, ileride hastalık olarak geri dönüyor. Daha çok insanın toprakla uğraşmasını istiyorum. Hastanelerin az çalışması için. Bu çok kolay. Çok fazla bir şey bilmeye de gerek yok.” 

BRONZ JOKERLERİ BİLDİĞİ CEVAPLARA HARCADI

Yarışmada ilk 3 soruyu joker kullanmadan cevaplayan Mesut Yeşilyurt, üçüncü ve dördüncü soruda cevaplarını bilmesine rağmen 3 jokerini harcadı. Beşinci soruda ise, “ilçe” anahtar kelimesini seçti. “Hangisi daha sonra il olan bir ilçedir?” sorusunda “Düzce” doğru cevabını bildiği bronz jokerini kullandı. 5.000 TL’lik soruda gümüş joker kullanan Mesut Yeşilyurt, soruyu doğru cevaplayıp ödülünü garantiledi ancak, yedinci soruyu bilemeyerek yarışmayı tamamladı.

Boş zamanlarında yaptığı tarım ile ilgili sözleri ve 15 Temmuz’da ayağından vurularak gazilik mertebesine ulaştığı geceyi anlatan Mesut Yeşilyurt, uzun uzun alkışlandı. 

15 TEMMUZ SONRASI, ALTIN PETEK ÖZEL BÖLÜM YAYINLANMIŞTI 

Altın Petek Bilgi Yarışması, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının hemen ardından yayınladığı özel bölümünde Engin Altan Düzyatan, Pelin Çift, Ufuk Bayraktar ve Özlem Balcı gibi ünlü isimleri ağırlamıştı. Bu özel bölümlerde ünlü isimler kazandıkları ödüllerin tamamı 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası'na bağışlanmıştı.



İlgili Konular Mesut Yeşilyurt 15 Temmuz darbe girişimi
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