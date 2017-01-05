12:38, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi





Bursa'da etkili olan ÅŸiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri 2 gÃ¼n yapÄ±lamayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa'da etkili olan ÅŸiddetli lodos sebebiyle teleferik seferlerine 2 gÃ¼n ara verildi. Bursa'da dÃ¼n etkisini artÄ±ran ÅŸiddetli lodos, hayatÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor. UludaÄŸ'a Ã§Ä±kmak iÃ§in gelen Ã§ok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± turistin sÄ±klÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ± teleferik seferlerine 2 gÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi. Bursa Teleferik A.Åž Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tesisimiz ÅŸiddetli lodos sebebiyle 5-6 Ocak'ta kapalÄ± olacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.

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