GÃ¼ncelleme: 12:49, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Maduro'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi





Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±ÄŸÄ± Tareck El Aissami, 2019 sonuna kadar bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Muhalefetin istifaya zorladÄ±ÄŸÄ± Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 2019 sonuna kadar devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tecek Tareck El Aissami'yi atadÄ±. Associated Press'in haberine gÃ¶re kabinesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe giden Maduro, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Aragua eyaleti Valisi El Aissami'yi atadÄ±. Maduro'nun Ekonomi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine ekonomist Ramon Lobo'yu, Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine de Nelson Martinez'i getirdiÄŸi belirtildi. Venezuela'da bu yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi Ã¶zel bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±, muhalefet tarafÄ±ndan istifaya zorlanan Maduro'nun gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 2019 sonuna kadar bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tecek. Muhalifler Maduro'nun devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na El Aissami'yi getirmesini eleÅŸtirerek, yeni Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± uyuÅŸturucu ticareti yapmakla ve "Aragua'nÄ±n Narkosu" olmakla suÃ§ladÄ±. El Aissami'nin ABD'li savcÄ±larÄ±n uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturduÄŸu VenezuelalÄ± yetkililerden biri olduÄŸu iddia ediliyor. Sosyalist Partinin son dÃ¶nemde yÃ¼kselen yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan 42 yaÅŸÄ±ndaki Tareck El Aissami ise sÃ¶z konusu iddialarÄ± ortaya atanlarÄ±n, Venezuela'ya zarar vermek isteyen vatan hainleri olduÄŸunu belirtiyor. El Aissami, daha Ã¶nce Kamu GÃ¼venliÄŸinden Sorumlu Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunmuÅŸtu. Â

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