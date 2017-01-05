DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:14, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe
Latin Amerika
GÃ¼ncelleme: 12:49, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Maduro'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi
Maduro'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±ÄŸÄ± Tareck El Aissami, 2019 sonuna kadar bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Muhalefetin istifaya zorladÄ±ÄŸÄ± Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 2019 sonuna kadar devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tecek Tareck El Aissami'yi atadÄ±.

Associated Press'in haberine gÃ¶re kabinesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe giden Maduro, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Aragua eyaleti Valisi El Aissami'yi atadÄ±. Maduro'nun Ekonomi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine ekonomist Ramon Lobo'yu, Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine de Nelson Martinez'i getirdiÄŸi belirtildi.

Venezuela'da bu yÄ±l devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi Ã¶zel bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±, muhalefet tarafÄ±ndan istifaya zorlanan Maduro'nun gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 2019 sonuna kadar bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tecek.

Muhalifler Maduro'nun devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na El Aissami'yi getirmesini eleÅŸtirerek, yeni Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± uyuÅŸturucu ticareti yapmakla ve "Aragua'nÄ±n Narkosu" olmakla suÃ§ladÄ±.

El Aissami'nin ABD'li savcÄ±larÄ±n uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturduÄŸu VenezuelalÄ± yetkililerden biri olduÄŸu iddia ediliyor.

Sosyalist Partinin son dÃ¶nemde yÃ¼kselen yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan 42 yaÅŸÄ±ndaki Tareck El Aissami ise sÃ¶z konusu iddialarÄ± ortaya atanlarÄ±n, Venezuela'ya zarar vermek isteyen vatan hainleri olduÄŸunu belirtiyor.

El Aissami, daha Ã¶nce Kamu GÃ¼venliÄŸinden Sorumlu Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunmuÅŸtu.

Â 



Ä°lgili Konular Venezuela Maduro
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
Bulgaristan da kuÅŸ gribi yayÄ±lÄ±yor
Bulgaristanâ€™da kuÅŸ gribi yayÄ±lÄ±yor

Bulgaristanâ€™da 31 bÃ¶lgeye yayÄ±lan kuÅŸ gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlÄ± hayvan itlaf edilecek
OPEC'in Ã¼retimi kÄ±sÄ±tlama kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte
OPEC'in Ã¼retimi kÄ±sÄ±tlama kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

Irak Petrol BakanÄ± LaÄ±bi, "Yeni yÄ±lla birlikte Ã¼lkedeki ham petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ± uygulamalarÄ±na baÅŸlandÄ±." ded
Moldova Trandinyester ile Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yor
Moldova, Trandinyester ile Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yor

Moldova ve tanÄ±nmayan Transdinyester liderleri sekiz yÄ±l sonra ilk kez bir araya geldi
Ã‡eÃ§en lider Kunta HacÄ± iÃ§in anma tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±
Ã‡eÃ§en lider Kunta HacÄ± iÃ§in anma tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±

On binlerce Ã‡eÃ§en, Kunta-HacÄ± Kishiev iÃ§in anma tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Maduro'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi
Maduro'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±ÄŸÄ± Tareck El Aissami, 2019 sonuna kadar bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tecek
Ä°ngiltere yeni AB Daimi Temsilcisini atadÄ±
Ä°ngiltere yeni AB Daimi Temsilcisini atadÄ±

Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi TemsilciÄŸiâ€™ne Sir Tim Barrow atandÄ±
Netanyahu'dan yaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren askere af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Netanyahu'dan yaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren askere af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Netanyahu, bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Ä°srail askeri iÃ§in af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
CIA Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸmesini umuyor
CIA, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸmesini umuyor

CIA DirektÃ¶rÃ¼ Brennan, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan iliÅŸkilerinin kÄ±sa zaman sonra dÃ¼zeleceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Le Pen Arnavutlara sÄ±ÄŸÄ±nma verilmemeli
Le Pen: Arnavutlara sÄ±ÄŸÄ±nma verilmemeli

Fransa'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Le Pen, Ã¼lkesine sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan Arnavutlara bu hakkÄ±n verilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Le Pen'den Ukrayna'ya Zaten gelmeyecektim
Le Pen'den Ukrayna'ya: Zaten gelmeyecektim

Ukrayna'nÄ±n KÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamalarÄ± sebebiyle Ã¼lkeye almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z politikacÄ± Le Pen, zaten bu Ã¼lkeye gitmeye niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak gÃ¼Ã§lerinden Musul'un batÄ±sÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat
Irak gÃ¼Ã§lerinden Musul'un batÄ±sÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat

Irak gÃ¼Ã§leri Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeleri geri almak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± harekat baÅŸlattÄ±
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± 6 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 6 Ã¶lÃ¼

BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Ubeydi bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Galler'de MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya para cezasÄ±
Galler'de MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya para cezasÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k'a baÄŸlÄ± Gallerde, MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunan 75 yaÅŸÄ±ndaki adam para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°srail ordusu 'akÄ±llÄ± saat' kullanacak
Ä°srail ordusu 'akÄ±llÄ± saat' kullanacak

Ä°srail ordusunun, sahada yaralanan askerleri iÃ§in "akÄ±llÄ± saat" teknolojisini geliÅŸtirmekte olduÄŸu bildirildi
Endonezya yasa dÄ±ÅŸÄ± haber sitelerini yasaklayacak
Endonezya yasa dÄ±ÅŸÄ± haber sitelerini yasaklayacak

Endonezya Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda dini haber sitelerinin de bulunduÄŸu 11 internet haber sitesini kapattÄ±
Hamas Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak
Hamas, Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak

Hamas, Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'dan gelen hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetini kabul etti

Haberler

Venezuela'da askeri helikopter kayboldu
Venezuela'da askeri helikopter kayboldu

Maduro, halkÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Maduro halkÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Venezuela'da marketler yaÄŸmalandÄ±
Venezuela'da marketler yaÄŸmalandÄ±

Maduro'dan ABD'ye 'komplo' suÃ§lamasÄ±
Maduro'dan ABD'ye 'komplo' suÃ§lamasÄ±

Venezuela'da Maduro karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler
Venezuela'da Maduro karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler

Venezuela'da Maduro destekÃ§ileri meclisi bastÄ±
Venezuela'da Maduro destekÃ§ileri meclisi bastÄ±

Venezuela'da referandum krizi
Venezuela'da referandum krizi

Venezuela'da sÄ±tma tehlikesi bÃ¼yÃ¼yor
Venezuela'da sÄ±tma tehlikesi bÃ¼yÃ¼yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 