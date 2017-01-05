Ä°ngiltere yeni AB Daimi Temsilcisini atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltereâ€™nin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) mÃ¼zakerelerinde kilit rolÃ¼ oynacak yeni diplomat belli oldu.
Sir Ivan Rogersâ€™Ä±n istifasÄ±yla Ã¶nceki gÃ¼n boÅŸalan Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi TemsilciÄŸiâ€™ne Sir Tim Barrow atandÄ±.
Ä°ngiltereâ€™nin 2011-2015 yÄ±llarÄ±nda Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi gÃ¶revini de yapan Barrow, mart sonunda baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Brexit mÃ¼zakerelerinde Ã¶nemli rol oynayacak.
Ancak geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda yapÄ±lan AB referandumunda Brexit kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§eken iki isimden Barrow'un atanmasÄ±na iliÅŸkin farklÄ± yorumlar geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda Barlow'un AB ile en iyi pazarlÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ±na emin olduÄŸunu ifade ederken, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§i Nigel Farage mÃ¼zakerelerin yeniden bir "kariyer diplomatÄ±na emanet edilmesini" eleÅŸtirdi.
ESKÄ° TEMSÄ°LCÄ°DEN HÃœKÃœMETE ELEÅžTÄ°RÄ°
Eski temsilci Rogersâ€™Ä±n normal koÅŸullarda 2 yÄ±lda tamamlanmasÄ± beklenen Brexit sÃ¼recinin 10 yÄ±lÄ± bulabileceÄŸi ÅŸeklindeki sÃ¶zleri aralÄ±k ayÄ±nda basÄ±na sÄ±zmÄ±ÅŸ ve Brexit yanlÄ±sÄ± Ã§evrelerde tepki yaratmÄ±ÅŸtÄ±.
Rogersâ€™Ä±n BrÃ¼kselâ€™deki ekibine istifa kararÄ±nÄ± bildiren veda mesajÄ±nda Theresa May hÃ¼kÃ¼metini Brexit konusunda "bulanÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼nmekle" ve net bir planÄ± olmamakla suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na sÄ±zan iÃ§ yazÄ±ÅŸmada Rogers, "HenÃ¼z hÃ¼kÃ¼metin ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ± Ä°ngiltereâ€™nin AB ile iliÅŸkileri iÃ§in koyduÄŸu mÃ¼zakere hedeflerini bilmiyoruz." ifadelerini kullanÄ±yor.
Ä°ngiliz bÃ¼rokrasisinde "ciddi mÃ¼zakere deneyimine" sahip kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n az olduÄŸunu belirten Rogers, AB Komisyonunun bu konudaki deneyiminin ise fazla olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.
Rogers veda mesajÄ±nda ekibine "UmarÄ±m yanlÄ±ÅŸ kurulmuÅŸ argÃ¼manlara bulanÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere karÅŸÄ± Ã§Ä±kmaktan ve iktidardakilere gerÃ§eÄŸi sÃ¶ylemekten korkmamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z." tavsiyesinde bulundu.
Rogers, Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi TemsilciliÄŸine 2013 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± David Cameron tarafÄ±ndan atanmÄ±ÅŸtÄ±. Rogersâ€™Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resi kasÄ±m ayÄ±nda dolacaktÄ±.
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