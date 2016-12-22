YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelendi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'a giderek BaÄŸdat ve Erbil'i ziyaret edeceÄŸi duyurulmuÅŸtu.Â
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± BeÅŸtepe'de kabul etti
Ä°brahim KalÄ±n, TÃ¼rkiye'nin Ä°ncirlik'i kapatma hakkÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi
Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi. Sabah saatlerinde %0.2 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3.56'lÄ± seviyelerden iÅŸlem gÃ¶ren kur saat 12:46'da 3.6401 ile tarihi zirveye yÃ¼kseldi
Van'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun da bulunduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelendi.
BYEGM," gazeteci Amberin Zaman'Ä±n, Milli GÃ¼venlik Kurulunca milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara sempatisi ve desteÄŸinin tespit edilmesi nedeniyle basÄ±n kartÄ±nÄ± iptal etti
Bursa'da etkili olan ÅŸiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri 2 gÃ¼n yapÄ±lamayacak
TRT 1'de yayÄ±nlanan AltÄ±n Petek Bilgi YarÄ±ÅŸmasÄ±'na katÄ±lan 15 Temmuz Gazisi Ã¶ÄŸretmenin geceye damgasÄ±nÄ± vuran sÃ¶zleri, bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde yarÄ±n akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gecesi yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel GÃ¼zel'in de bulunduÄŸu dokuz kiÅŸi tutuklandÄ±
Yunanistan'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden darbeci askerlerin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast ile irtibatlÄ± olduklarÄ± tespit edildi
VAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±nda HIV virÃ¼sÃ¼ tespit edildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, tÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, restoran, kafe gibi mekanlarÄ±n aÃ§Ä±labilir camlÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde de sigara iÃ§ilmesi yasaklanacak
VatandaÅŸlardan gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendiren RTÃœK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 105 askerin eÅŸi hakkÄ±nda 31 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 57 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±