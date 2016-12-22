13:02, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti ertelendi





BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelendi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'a giderek BaÄŸdat ve Erbil'i ziyaret edeceÄŸi duyurulmuÅŸtu.Â Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.