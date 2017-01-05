13:01, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Gazeteci Amberin Zaman'Ä±n basÄ±n kartÄ± iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (BYEGM), Amberin Zaman'Ä±n, milli gÃ¼venliÄŸe karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara sempatisi ve desteÄŸinin tespit edilmesi nedeniyle milli gÃ¼venlik politikasÄ± gereÄŸi basÄ±n kartÄ± iptal edildi.

BYEGM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zamanâ€™Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§eÅŸitli mecralarda her fÄ±rsatta TÃ¼rkiye aleyhine yazÄ±lar kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, yazÄ±larÄ±yla halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk ederek kutuplaÅŸmaya neden olduÄŸu belirtildi.

ZAMAN'IN, ORTAKÃ–Y SALDIRISI SONRASI SOSYAL MEDYA MESAJLARI

AÃ§Ä±klamada, Zaman'Ä±n, OrtakÃ¶yâ€™deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± da sosyal medyadan "IÅžÄ°D karÅŸÄ±sÄ±ndaki en etkili gÃ¼Ã§, Suriyeli KÃ¼rtler. Ä°ster hain diyebilirsiniz ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerÃ§ek bu. YPG ve SDG, IÅžÄ°Dâ€™e karÅŸÄ± en etkin gÃ¼Ã§ olduÄŸu iÃ§in ABD iÅŸbirliÄŸini onlarla yapÄ±yor ama bunu sÃ¶yleyince hain sayÄ±lÄ±yorsun. IÅžÄ°Dâ€™e karÅŸÄ± en etkin gÃ¼Ã§ olan YPG ve SDGâ€™ye saldÄ±rmaya devam edilecek mi acaba?" paylaÅŸÄ±mÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik sempatisini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyduÄŸu ifade edildi.

Amberin Zaman'Ä±n, gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± deÄŸerlendirmelerde bulunarak TÃ¼rkiye aleyhtarÄ± propaganda yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara sempatisi ve desteÄŸinin tespit edilmesi nedeniyle milli gÃ¼venlik politikasÄ± gereÄŸi basÄ±n kartÄ± iptal edilmiÅŸtir." denildi.

Â

Â