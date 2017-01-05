Çeçen lider Kunta Hacı için anma töreni yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çeçenistan’da ünlü tarikat şeyhi Kunta-Hacı Kishiev’in Çar Rus hükümeti tarafından sürgün edilmesinin 153 yıldönümü dolaysıyla yapılan anma törenlerine on binlerce Çeçen katıldı.
Konu ile bilgi veren Çeçenistan Müftüsü temsilcisi, "3 Ocak bizim tarihimizin en trajik günlerinden biridir. 186 sene önce bu gün Şeyh Kunta-Hacı ve arkadaşlarının ana vatanından Rusya’nın uzak Ustyuzhna Novgorod bölgesine sürgün edilmişti. Bu anma törenine on binlerce insan katıldı, onlar Şeyhin annesinin türbesini ziyaret etti ve zikir toplantıları yaptı” dedi.
Anma törenleri "Çeçenistan’ın Kalbi" adı verilen camide gerçekleşti. Şeyh Kunta-Hacı Kishiev’in binlerce müridi Mevlit ve zikir toplantısı gerçekleştirdi.
Kunta-Hacı Kishiyev, Melchu-He köyünde 1830 yılında dünyaya geldi. 18 yaşında Mekke'ye giderek hac vazifesini ifa ettikten sonra orada Kadiri tarikatına katıldı. Kishiyev, İmam Şeyh Şamil'in Ruslara karşı mücadele düşüncelerine karşı çıkarak kendi davet çalışmalarını başladı. 1864 yılının Ocak ayında Çar Rus yönetiminin emriyle hapsedildi. Binlerce takipçisi Şali kentinde toplanarak onun serbest bırakılmasını talep etti, ancak Rusların ateş açması sonucu yaklaşık 400 kişiyi öldürüldü. 3 Ocak 1864 tarihinde Kunta-Hacı ve bir grup arkadaşları süresiz olarak Novgorod iline sürgüne gönderildi.
Kunta-Hacıyı Ramzan Kadirov'un de kendilerine şeyh kabul ettiği Çeçenler Hz İsa (İsa) ve İmam Mehdi ile birlikte geri geleceğine ve Şeytan (Deccal) yok ederek yeryüzünde barışı tesis edeceğine inanıyorlar.
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On binlerce Çeçen, Kunta-Hacı Kishiev için anma törenine katıldı
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