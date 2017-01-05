Moldova, Trandinyester ile çözüm arıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Moldova ve ülkenin tanınmayan bir kısmı olan Transdinyester Cumhuriyeti Başkanları son sekiz yıl içinde ilk kez bir araya geldi.
RIA Novosti ajansında yer alan habere göre, iki lider Transdinyester bulunan Bender kentinde düzenlenen çalışma toplantısında buluştu.
Moldova Devlet Başkanı Igor Dodon, Vadim Krasnoselski’yi Transdinyester Cumhuriyeti Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, "Ele alınması gereken sorunlardan biri Pridnestrovie ve Moldova vatandaşlarını ilgilendiren acil konulardır" dedi.
Dodon ayrıca, 'Dinyester Nehri'nin her iki tarafı sakinlerinin çoğunluğunun çıkarına olacak çalışmalar içinde olacaklarını ve bu çalışmalarda kaybedenlerin olmayacağı bir plan sunacaklarını' bildirdi.
Dodon, Moldova vatandaşların görüşmelerden somut sonuçlar görmesinin önemli olduğunu belirterek, "Tabii ki, ortada karmaşık sorunlar ve çeşitli görüşler var. Ama bu bizim müzakere masasına oturmamamız gerektiği anlamına gelmez. Diğer, daha karmaşık konulara gelince, şimdiki gelişmelere dayanarak onlara da çözüm bulacağız” dedi.
Vadim Krasnoselsky ise iki liderin görüşmesini “buluşma toplantısı” olarak değerlendirdi ve ayrıntılı kararlar için belirli sorunların tanımlaması gerektiğini söyledi.
Rusya yanlısı Transdinyester, Moldova Cumhuriyeti içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden de-facto bir cumhuriyet. Kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi olan bölge, Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmazken Güney Osetya, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve Abhazya tarafından tanınıyor.
Bulgaristan’da 31 bölgeye yayılan kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edilecek
Irak Petrol Bakanı Laıbi, "Yeni yılla birlikte ülkedeki ham petrol üretiminin azaltılması uygulamalarına başlandı." ded
Moldova ve tanınmayan Transdinyester liderleri sekiz yıl sonra ilk kez bir araya geldi
On binlerce Çeçen, Kunta-Hacı Kishiev için anma törenine katıldı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun devlet başkanlığı yardımcılığına atadığı Tareck El Aissami, 2019 sonuna kadar bu görevi yürütecek
İngiltere’nin AB Daimi Temsilciği’ne Sir Tim Barrow atandı
Netanyahu, bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri için af çağrısında bulundu
CIA Direktörü Brennan, Suriye iç savaşında karşı karşıya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan ilişkilerinin kısa zaman sonra düzeleceğini umduğunu söyledi
Fransa'nın ırkçı lideri Le Pen, ülkesine sığınma talebinde bulunan Arnavutlara bu hakkın verilmemesi gerektiğini söyledi
Ukrayna'nın Kırım açıklamaları sebebiyle ülkeye almayacağını açıkladığı Fransız politikacı Le Pen, zaten bu ülkeye gitmeye niyetli olmadığını söyledi
Irak güçleri Musul'un batısında DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgeleri geri almak için geniş çaplı harekat başlattı
Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Krallık'a bağlı Gallerde, Müslüman kadına ırkçı saldırıda bulunan 75 yaşındaki adam para cezasına çarptırıldı
İsrail ordusunun, sahada yaralanan askerleri için "akıllı saat" teknolojisini geliştirmekte olduğu bildirildi
Endonezya İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, şu ana kadar aralarında dini haber sitelerinin de bulunduğu 11 internet haber sitesini kapattı
Hamas, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'dan gelen hazırlık komitesi toplantısına katılım davetini kabul etti