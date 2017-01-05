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Moldova, Trandinyester ile çözüm arıyor
Moldova, Trandinyester ile çözüm arıyor

Moldova ve tanınmayan Transdinyester liderleri sekiz yıl sonra ilk kez bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Moldova ve ülkenin tanınmayan bir kısmı olan Transdinyester Cumhuriyeti Başkanları son sekiz yıl içinde ilk kez bir araya geldi.

RIA Novosti ajansında yer alan habere göre, iki lider Transdinyester bulunan Bender kentinde düzenlenen çalışma toplantısında buluştu.

Moldova Devlet Başkanı Igor Dodon, Vadim Krasnoselski’yi Transdinyester Cumhuriyeti Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, "Ele alınması gereken sorunlardan biri Pridnestrovie ve Moldova vatandaşlarını ilgilendiren acil konulardır" dedi.

Dodon ayrıca, 'Dinyester Nehri'nin her iki tarafı sakinlerinin çoğunluğunun çıkarına olacak çalışmalar içinde olacaklarını ve bu çalışmalarda kaybedenlerin olmayacağı bir plan sunacaklarını' bildirdi.

Dodon, Moldova vatandaşların görüşmelerden somut sonuçlar görmesinin önemli olduğunu belirterek, "Tabii ki, ortada karmaşık sorunlar ve çeşitli görüşler var. Ama bu bizim müzakere masasına oturmamamız gerektiği anlamına gelmez. Diğer, daha karmaşık konulara gelince, şimdiki gelişmelere dayanarak onlara da çözüm bulacağız” dedi.

Vadim Krasnoselsky ise iki liderin görüşmesini “buluşma toplantısı” olarak değerlendirdi ve ayrıntılı kararlar için belirli sorunların tanımlaması gerektiğini söyledi.

Rusya yanlısı Transdinyester, Moldova Cumhuriyeti içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden de-facto bir cumhuriyet. Kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi olan bölge, Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmazken Güney Osetya, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve Abhazya tarafından tanınıyor.



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