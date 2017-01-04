13:26, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±





Van'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Bartu'nun da bulunduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda DBP'li Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Celalettin Bartu'nun da bulunduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±. Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ile Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 ÅŸÃ¼pheliden 7'sinin emniyet ve jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Ã‡atak Belediye BaÅŸkanÄ± Celalettin Bartu, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Turgut Babur, Belediye EncÃ¼men Ãœyesi Attar ErtaÅŸ, eski DBP ilÃ§e baÅŸkanÄ± Vehbi Batur ile eski DBP ilÃ§e yÃ¶neticisi Nihat Babur, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±. Ä°ki ÅŸÃ¼pheli ise savcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸinin ise iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°lgili Konular silvan PKK

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.