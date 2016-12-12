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14:14, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 13:34, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

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OPEC'in Ã¼retimi kÄ±sÄ±tlama kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte
OPEC'in Ã¼retimi kÄ±sÄ±tlama kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

Irak Petrol BakanÄ± LaÄ±bi, "Yeni yÄ±lla birlikte Ã¼lkedeki ham petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ± uygulamalarÄ±na baÅŸlandÄ±." ded

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ±, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (OPEC) aldÄ±ÄŸÄ± petrol Ã¼retiminin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n yeni yÄ±lla birlikte uygulamaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Petrol BakanÄ± Cebbar el-LaÄ±bi, bakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, OPEC'in Viyana'daki son toplantÄ±da aldÄ±ÄŸÄ±, "gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki karara Ã¼lkesinin baÄŸlÄ± olduÄŸunu kaydederek, "Yeni yÄ±lla birlikte Ã¼lkedeki ham petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ± uygulamalarÄ±na baÅŸlandÄ±." ifadesini kullandÄ±.

UygulamalarÄ±n, Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir plan Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydeden LaÄ±bi, Irak'Ä±n petrol dosyasÄ±na aklÄ± selim yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Irak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'le mÃ¼cadele ve Ã¼lkedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hasar gÃ¶ren altyapÄ±yÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in geÃ§en sene "petrol Ã¼retimini azaltma kararÄ±ndan muaf tutulma" talebini zaman zaman dile getirmiÅŸti.

OPEC ve 11 baÄŸÄ±msÄ±z petrol Ã¼reticisi Ã¼lke, kÃ¼resel petrol piyasasÄ±nÄ± istikrara kavuÅŸturmak iÃ§in geÃ§en ay gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retimini yaklaÅŸÄ±k 1,2 milyon varil azaltÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular OPEC petrol Ã¼retimi OPEC petrol fiyatlarÄ±
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