13:50, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Dolar rekor tazeledi





Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi. Sabah saatlerinde %0.2 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3.56'lÄ± seviyelerden iÅŸlem gÃ¶ren kur saat 12:46'da 3.6401 ile tarihi zirveye yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi. Sabah saatlerinde %0.2 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3.56'lÄ± seviyelerden iÅŸlem gÃ¶ren kur saat 12:46'da 3.6401 ile tarihi zirveye yÃ¼kseldi. Kur daha sonra 3.61'e geriledi. TÃ¼rk LirasÄ± bugÃ¼n geliÅŸen piyasalar arasÄ±nda da dolara karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ kaydetti. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡N TIKLAYIN

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