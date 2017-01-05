Bulgaristanâ€™da kuÅŸ gribi yayÄ±lÄ±yor

Bulgaristanâ€™da 31 bÃ¶lgeye yayÄ±lan kuÅŸ gribi nedeniyle 100 bini aÅŸkÄ±n kanatlÄ± hayvan itlaf edilecek.
Bulgaristan GÄ±da GÃ¼venliÄŸi AjansÄ± (BABH) Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Petya Petkova yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Avrupaâ€™da ve Bulgaristanâ€™da uzun sÃ¼redir ilk kez bu kadar hÄ±zlÄ± yayÄ±lan bir hayvan hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu, 100 binden fazla kanatlÄ± hayvanÄ±n itlaf edileceÄŸini duyurdu.
Petkova, salgÄ±n nedeniyle Bulgaristan genelinde tavukÃ§uluk sektÃ¶rÃ¼nde yetiÅŸtirme, kesme ve etin son iÅŸlemine dek alÄ±nabilecek tÃ¼m Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tavuk etinin piÅŸirme iÅŸleminin 70 derecenin Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸmesi gerektiÄŸini ifade etti.
Petkova, paniÄŸe gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, halkÄ±n temel hijyen kurallarÄ±na uygun davrandÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece hastalÄ±ÄŸÄ±n insanlara geÃ§mesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
HastalÄ±ÄŸÄ±n evcil ve yabani kanatlÄ±larda hÄ±zla yayÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± Ã¼lke genelinde geÃ§ici olarak kuÅŸ avÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Bulgaristanâ€™da 31 bÃ¶lgeye yayÄ±lan kuÅŸ gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlÄ± hayvan itlaf edilecek
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