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İbrahim Kalın'dan İncirlik açıklaması
İbrahim Kalın'dan İncirlik açıklaması

İbrahim Kalın, Türkiye'nin İncirlik'i kapatma hakkı olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ‘İncirlik’i kapatıyoruz’ deme hakkının her zaman olduğunu söyledi.

Kalın, 24 Televizyonu’nda katıldığı programda İncirlik Üssü'yle ilgili süren tartışmalara değindi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “İncirlik’i kapatıyoruz deme hakkımız her zaman var” dedi. 



İlgili Konular incirlik
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