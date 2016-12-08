13:58, 05 Ocak 2017 Perşembe

İbrahim Kalın'dan İncirlik açıklaması





İbrahim Kalın, Türkiye'nin İncirlik'i kapatma hakkı olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ‘İncirlik’i kapatıyoruz’ deme hakkının her zaman olduğunu söyledi. Kalın, 24 Televizyonu’nda katıldığı programda İncirlik Üssü'yle ilgili süren tartışmalara değindi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “İncirlik’i kapatıyoruz deme hakkımız her zaman var” dedi.

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