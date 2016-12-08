İbrahim Kalın'dan İncirlik açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ‘İncirlik’i kapatıyoruz’ deme hakkının her zaman olduğunu söyledi.
Kalın, 24 Televizyonu’nda katıldığı programda İncirlik Üssü'yle ilgili süren tartışmalara değindi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “İncirlik’i kapatıyoruz deme hakkımız her zaman var” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Beştepe'de kabul etti
İbrahim Kalın, Türkiye'nin İncirlik'i kapatma hakkı olduğunu söyledi
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