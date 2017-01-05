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14:14, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe
Politika
14:01, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fidan'Ä± kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fidan'Ä± kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± BeÅŸtepe'de kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeÂ kabul etti.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan Hakan Fidan
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