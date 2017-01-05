Siirt belediyesine silahla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) gereÄŸi gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Siirt Belediyesine ruhsatsÄ±z silahla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Siirt Belediyesi binasÄ±nÄ±n giriÅŸinde bir kadÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheli hareketleri Ã¼zerine polis, Ã¼st aramasÄ± yaptÄ±.
Aramada, Ã¼zerinde silah bulunan kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YapÄ±lan incelemede silahÄ±n ruhsatsÄ±z olduÄŸu belirlendi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±nÄ±n terÃ¶r baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
Ã–te yandan, olay Ã¼zerine Siirt Belediyesi Ã§evresinde gÃ¼venlik tedbirleri artÄ±rÄ±ldÄ±.
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Siirt Belediyesine ruhsatsÄ±z silahla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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