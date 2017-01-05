14:19, 05 Ocak 2017 Perşembe

Komisyon AK Parti'ye 'Gülen fotosunu' sordu





Komisyon Başkanı Reşat Petek imzasıyla AK Parti Genel Sekreterliğine gönderilen yazıyla "Bu program AK Parti tarafından mı düzenlendi" sorusunu sordu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, AK Partili 12 vekilin, 2012 yılında yaptığı Pensilvanya ziyaretini ve o ziyaret sırasında Fethullah Gülen ile çektirdiği fotoğrafı AK Parti Genel Merkezi'ne sordu. Haberturk’te yer alan habere göre Darbe Komisyonu 2012 yılında Pensilvanya'da çekilen bir fotoğrafı da gündemine aldı. Aralarında Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün de bulunduğu 12 milletvekilinin FETÖ lideriyle çektirdiği fotoğraf 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamuoyuna yansımıştı. Komisyon Başkanı Reşat Petek imzasıyla AK Parti Genel Sekreterliğine gönderilen yazıyla "Bu program AK Parti tarafından mı düzenlendi" sorusuna cevap istendi. Komisyon, çalışmaları sırasında CHP'ye de yazı göndermiş, Kılıçdaroğlu'nun 2013'teki ABD ziyaretine ilişkin bilgi istemişti.

İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.