Rus rublesi 2016 yılının en iyi parası seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
2017 yılında ilk işlem günlerinde Ruble ABD doları ve Euro karşısında değer kazanmaya devam etti. Moskova Borsasında 3 Ocakta bir Euro 62,7 Ruble, bir dolar ise 60,51 oldu. Son birkaç haftadır petrol fiyatlarının artması ve Rusya'nın ekonomisi yükselmeye başlayacağı iyimserliği Rus rublesini güçlendirdi.
Bunun yanında ABD yeni Başkanı Donald Tramp’ın Rusya ile iyi ilişkiler kuracağı haberleri Ruble üzerinde olumlu etki yapıyor.
Lombardi Letter şirketinin maliye uzmanı Alessandro Bruno diğer ülkeler para birimlerinin ABD doları karşısında erirken Rus rublesi değerinin artmasını önemli bulduğunu söyledi.
Geçen yıl Brezilya Reali ABD doları karşısında yüzde 70 değer kazanarak 2016 yılında değeri en çok yükselen para oldu. Bruno yaptığı açıklamada "2017 yılda Ruble herkes için cazip bir para birimi haline gelebilir" diyerek, 2016 yılında Rublenin değer kazanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve Avrupa yaptırımlarına karşı mücadele stratejinin haklı olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kerry ile telefon görüşmesinde ikili işbirliği ve Tek Çin Politikası konularını ele aldı
Makedonya'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Trafik Güvenliği Kanununa göre kardan dolayı dükkanlarının önünü temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasında ceza kesilecek
Kazakistan'da 5 günden fazla kalacak yabancıların emniyete kayıt yaptırma zorunluluğu, Türk vatandaşları için 30 güne çıkartıldı.
Mısır ile Hamas arasında son zamanlarda gözlemlenen yakınlaşmanın, ortak çıkarları bulunan tarafların ikili ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmaya zemin hazırlayacağı öngörülüyor
Af Örgütü, "Haşdi Şâbi 16 ülkeden 100'den fazla silah türünü kullanıyor" açıklaması yaptı
CIA eski ajanı Nixon Saddam'la Bush'tan daha iyi vakit geçirdiğini, Saddam sonrası Irak'ta yaşananlardan utandığını söyledi
Çin'de 150 bin kilometrekarelik alanı kapsayan ağır hava kirliliği nedeniyle çok sayıda uçak ve otobüs seferi iptal edildi, yolcular mahsur kaldı
2016 yılında Rus rublesinin gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında en iyi ikinci sırada yer aldığı bildirildi
Bulgaristan’da 31 bölgeye yayılan kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edilecek
Irak Petrol Bakanı Laıbi, "Yeni yılla birlikte ülkedeki ham petrol üretiminin azaltılması uygulamalarına başlandı." ded
Moldova ve tanınmayan Transdinyester liderleri sekiz yıl sonra ilk kez bir araya geldi
On binlerce Çeçen, Kunta-Hacı Kishiev için anma törenine katıldı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun devlet başkanlığı yardımcılığına atadığı Tareck El Aissami, 2019 sonuna kadar bu görevi yürütecek
İngiltere’nin AB Daimi Temsilciği’ne Sir Tim Barrow atandı
Netanyahu, bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri için af çağrısında bulundu
CIA Direktörü Brennan, Suriye iç savaşında karşı karşıya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan ilişkilerinin kısa zaman sonra düzeleceğini umduğunu söyledi