Güncelleme: 14:00, 05 Ocak 2017 Perşembe

Rus rublesi 2016 yılının en iyi parası seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2017 yılında ilk işlem günlerinde Ruble ABD doları ve Euro karşısında değer kazanmaya devam etti. Moskova Borsasında 3 Ocakta bir Euro 62,7 Ruble, bir dolar ise 60,51 oldu. Son birkaç haftadır petrol fiyatlarının artması ve Rusya'nın ekonomisi yükselmeye başlayacağı iyimserliği Rus rublesini güçlendirdi.

Bunun yanında ABD yeni Başkanı Donald Tramp’ın Rusya ile iyi ilişkiler kuracağı haberleri Ruble üzerinde olumlu etki yapıyor.

Lombardi Letter şirketinin maliye uzmanı Alessandro Bruno diğer ülkeler para birimlerinin ABD doları karşısında erirken Rus rublesi değerinin artmasını önemli bulduğunu söyledi.

Geçen yıl Brezilya Reali ABD doları karşısında yüzde 70 değer kazanarak 2016 yılında değeri en çok yükselen para oldu. Bruno yaptığı açıklamada "2017 yılda Ruble herkes için cazip bir para birimi haline gelebilir" diyerek, 2016 yılında Rublenin değer kazanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve Avrupa yaptırımlarına karşı mücadele stratejinin haklı olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

