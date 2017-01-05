Çin’de hava kirliliği ulaşımı felç etti

Çin'de etkili olan ağır hava kirliliği, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Çin Çevre Koruma Bakanlığı, ülkenin kuzey ve orta kesimindeki hava kirliliği nedeniyle 32 kentte kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Başkent Pekin'de dün geceye kadar ilan edilen turuncu alarm ise cumartesi gününe kadar uzatıldı. Yetkililer, Pekin'in yanı sıra Hınan, Hıbey ve Şandong eyaletleri ile Tiencin kentinde görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğünü açıkladı.
Ülkedeki 150 bin kilometrelik alanı kapsayan yoğun hava kirliliği ulaşımı da durma noktasına getirdi. Tiencin Binhay Havalimanı'nda dün 154 uçak seferi iptal edildi, 120 uçak ise gecikmeli kalktı. Bölgedeki 20 otoyol, görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafiğe kapatılırken, Hıbey eyaletinin başkenti Şıciacuang'da da 88 uçak seferi iptal oldu.
Pekin Başkent Havalimanı'ndan civar şehirlere yapılan otobüs seferlerin tamamı iptal edilirken, binlerce yolcu terminalde mahsur kaldı. Kırmızı alarm verilen büyükşehirlerde sosyal hayat da olumsuz etkilenirken, okullarda eğitime ara verildi, halka mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları tavsiyesi yapıldı.
Ülkenin kuzeyinden gelecek soğuk hava dalgasının, hafta sonu bu sorunu hafifletmesi bekleniyor.
Çin'deki hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.
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