14:38, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden HaÅŸdi Åžabi aÃ§Ä±klamasÄ±

UluslararasÄ± Af Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Åžii HaÅŸdi ÅžÃ¢bi milislerinin SÃ¼nni Araplara karÅŸÄ± intikam saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sistematik bir ÅŸekilde uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã–rgÃ¼t, "Irak: HaÅŸdi ÅžÃ¢bi milislerinin silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±na gÃ¶z yummak" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, BaÄŸdat yÃ¶netimini, bu ihlÃ¢llere "gÃ¶z yummak" ve "milislere silah saÄŸlamaya devam etmek"le suÃ§ladÄ±.

Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, mezhepÃ§iliÄŸi kÃ¶rÃ¼kleyen bu ihlÃ¢llerin devletin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± silahlarla iÅŸlendiÄŸini hatÄ±rlatarak yetkililere, "ihlÃ¢lleri durdurun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Raporda, 2014'ten itibaren ismen devletin silahlÄ± kuvvetleri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶steren bu milislerin yargÄ± dÄ±ÅŸÄ± idam ve yasa dÄ±ÅŸÄ± insan Ã¶ldÃ¼rme vakalarÄ±na bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gibi, binlerce erkek ve genci kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±na ya da onlara iÅŸkence yaptÄ±ÄŸÄ±na ancak buna raÄŸmen hesaba Ã§ekilmediÄŸine de iÅŸaret edildi.

TUTUKLULAR Ã–LÃœ

Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, HaÅŸdi ÅžÃ¢bi milislerinin kurbanlarÄ±nÄ± bazen evlerinde, iÅŸ yerlerinde hatta sÄ±ÄŸÄ±nma kamplarÄ±nda ya da sokaktaki gÃ¼venlik noktalarÄ±nda tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Rapora gÃ¶re, bu tutuklularÄ±n bir kÄ±smÄ± daha sonra Ã¶lÃ¼ bulundu. Binlerce kiÅŸi ise tutuklanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden haftalar ya da aylar geÃ§mesine raÄŸmen hÃ¢lÃ¢ kayÄ±p.

Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼, HaÅŸdi ÅžÃ¢bi bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren 4 bÃ¼yÃ¼k Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸlediÄŸi ihlÃ¢lleri belgelediÄŸini de vurguladÄ±. Bunlar; Bedr Ã–rgÃ¼tÃ¼, Asaib Ehli Hak, Hizbullah TugaylarÄ± ve BarÄ±ÅŸ tugaylarÄ± (Seraya Es SelÃ¢m).

16 ÃœLKEDEN SÄ°LAH ELLERÄ°NDE

Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, HaÅŸdi ÅžÃ¢bi milislerinin aralarÄ±nda ABD ve Ä°ranâ€™Ä±n da olduÄŸu 16 Ã¼lkeden gelen yÃ¼zden fazla silah tÃ¼rÃ¼nÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Tanklar, otomatik silahlar ve keskin niÅŸancÄ± silahlarÄ± bunlara dÃ¢hil. Ã–rgÃ¼t, silah satÄ±cÄ± Ã¼lkelerin, silahlarÄ±nÄ±n bu milislerin eline geÃ§mesini engellemek iÃ§in belli kÄ±sÄ±tlamalar getirmesi gerektiÄŸini savundu.

AFP'ye konuÅŸan Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n silah uzmanÄ± Patrick Wilcken, "ABD, Avrupa Ã¼lkeleri, Rusya ve Ä°ran gibi Irakâ€™a silah saÄŸlayan Ã¼lkeler silahlarÄ±n, insan haklarÄ± ihlÃ¢lleriyle ilgili uzun tarihe sahip bu milislerin eline geÃ§me riskinin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bilmeli" dedi.

Wilcken, BaÄŸdat yÃ¶netiminin bu milisleri (DEAÅž) IÅžÄ°D'le savaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alkÄ±ÅŸlamak yerine hesaba Ã§ekmesi gerektiÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi:

"IraklÄ± yetkililer, IÅžÄ°Dâ€™in ihlÃ¢lleriyle mÃ¼cadele ettikleri gerekÃ§esiyle kahraman ilÃ¢n ettikleri bu milisleri alkÄ±ÅŸlamak ve dolayÄ±sÄ±yla onlarÄ± cesaretlendirmektense, bu milislerin mezhepÃ§iliÄŸi kÃ¶rÃ¼kleyen sistematik ihlÃ¢llerine karÅŸÄ± gÃ¶z yumma politikasÄ±ndan vazgeÃ§meli."

Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ekim 2016â€™da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir raporda, Irakâ€™ta IÅžÄ°Dâ€™in bÃ¶lgelerinden kaÃ§an sivillerin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ve milislerin ihlÃ¢llerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekmiÅŸti. Ä°ÅŸkence, keyfi tutuklama, gÃ¶zaltÄ±nda kayÄ±plar ve yargÄ±sÄ±z infazlar gibi ihlÃ¢llerin iÅŸlendiÄŸini belirten Ã¶rgÃ¼t, bu ihlÃ¢llerden bazÄ±larÄ±nÄ±n "savaÅŸ suÃ§u" derecesinde sayÄ±labileceÄŸini ifade etmiÅŸti.

HAÅžDÄ° ÅžABÄ° RESMÄ°LEÅžTÄ°

Irak Parlamentosu, 26 KasÄ±m 2016â€™da HaÅŸdi ÅžÃ¢bi milislerininin statÃ¼sÃ¼nÃ¼ resmileÅŸtiren ve fiilen Irak SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±yÄ± kabul etmiÅŸti.

SÃ¼nni milletvekilleri bu kanuna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± ve tasarÄ±nÄ±n kanunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± oturumu boykot etmiÅŸti. Ancak buna raÄŸmen Åžii milletvekillerinin desteÄŸiyle tasarÄ± parlamentodan geÃ§ti.

SÃ¼nni siyasetÃ§ilerin talep ettiÄŸi ve Arap SÃ¼nni bÃ¶lgelerin kendi halkÄ±ndan oluÅŸturulan silahlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan korunmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ulusal MuhafÄ±zlar tasarÄ±sÄ± ise parlamentodaki Åžii blok tarafÄ±ndan engellenmiÅŸti.

Kaynak:Al Jazeera