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Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Onu Bush'a tercih ederim
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Onu Bush'a tercih ederim

CIA eski ajanı Nixon Saddam'la Bush'tan daha iyi vakit geçirdiğini, Saddam sonrası Irak'ta yaşananlardan utandığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i 2003'te yakalanmasının ardından sorgulamakla görevlendirilen eski CIA ajanı John Nixon, Bush yerine Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Nixon, Saddam yakalandığında kimlik tespiti yapması için çağrıldığı zaman, onun olduğundan şüphe duymadığını belirtti.

Nixon, CIA'e katıldığı 1998 yılından beri Saddam Hüseyin'le ilgili çalışıyordu. Nixon'ın görevi dünya liderleriyle ilgili bilgi toplamaktı.

2011'de CIA'den ayrılan Nixon, Nixon şöyle konuştu: "Onunla konuşmaya başladığımda, yıllardır masamda duran kitaptaki bakışıyla aynı şekilde bana baktı."

ABD medyasında tasvir edilenin aksine Hüseyin'in 'insani yanını' gördüğünü belirten Nixon, "Karşılaştığım en karizmatik kişilerden biriydi. İstediği zaman çok etkileyici, iyi, komik ve kibar olabiliyor. Fakat çok daha karanlık tarafa geçiş yapabiliyordu." dedi.

Hüseyin'in kaba, kibirli, edepsiz ve kötü kalpli, hatta sinirlendiğinde korkunç birine dönüşebildiğini anlatan Nixon, "Benim sorgulamam sırasında kötü yüzünü gördüğüm 2-3 durum yaşandı" diye konuştu.

İlk sorgusundan sonra işbirliği yapacağı konusunda umutlanan Nixon, Saddam'ın aylardır kimseyle konuşmadığını ve bu yüzden diyalogun hoşuna gittiğini dile getirdi. Fakat pozitif başlangıca rağmen ertesi gün daha 'şüpheci' birine dönüştüğünü söyleyen Nixon, "Tanıştığım en şüpheci insanlardan biriydi. Her sorduğum soruya karşılık onun da bir sorusu vardı." dedi.

ABD ve İngiltere, Irak işgaline ana gerekçe olarak kitle imha silahları bulunduğu suçlamasını kullanmıştı ve Nixon, "Beyaz Saray'ın bilmek istediği tek şey buydu" dedi. Fakat Nixon, Saddam'la olan diyaloglarının ardından, devrik liderin ülkedeki nükleer silah programını yıllar önce durdurduğu ve tekrar başlatmaya niyeti olmadığı sonucuna varmıştı. Nixon, bu görüşü sebebiyle kendisi ve iş arkadaşlarının başarısız olarak görüldüğünü söyledi.

“SADDAM’LA DAHA İYİ VAKİT GEÇİRDİM”

Beş yıl sonra, 2008'de ABD Başkanı George W. Bush ile görüşen Nixon, hem Bush'la hem de Saddam'la el sıkışan nadir kişilerden biri olarak, Bush yerine Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

Bush'ın 'gerçeklikten izole olmuş' olduğunu söyleyen Nixon, danışmanlarının ise etrafında kayıtsızca gezerek kafa sallayan insanlar olduğunu belirtti.

Nixon, "Eskiden CIA'de söylediklerimizin dikkate alındığını ve başkan tarafından dinlendiğini düşünürdüm. Fakat bizim ne söylediğimizin önemi yok. Siyaset, istihbarata üstün geliyor" dedi.

Nixon ayrıca Saddam Hüseyin'in devrilmesinden beri Irak'ta yaşananlardan 'utandığını' dile getirdi. 



İlgili Konular Saddam Hüseyin
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