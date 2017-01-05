14:51, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

NASA, JÃ¼piter'e iki yeni keÅŸif aracÄ± yollayacak





NASA, gÃ¼neÅŸ sisteminin erken oluÅŸum safhalarÄ±na dair bilgi toplamak Ã¼zere JÃ¼piter'in derinliklerindeki asteroid kuÅŸaÄŸÄ±na iki yeni keÅŸif aracÄ± gÃ¶nderecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA), gÃ¼neÅŸ sisteminin erken oluÅŸum safhalarÄ±na dair bilgi toplamak Ã¼zere JÃ¼piter'in derinliklerindeki asteroid kuÅŸaÄŸÄ±na iki yeni keÅŸif aracÄ± gÃ¶nderecek. NASA'nÄ±n Washington'da bulunan Bilim MisyonlarÄ± DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lucy ve Psyche adlÄ± verilen misyonlarÄ±n Discovery KeÅŸif ProgramÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirmeye alÄ±nan beÅŸ final proje arasÄ±ndan seÃ§ildiÄŸi, aynÄ± adlarÄ± taÅŸÄ±yacak keÅŸif araÃ§larÄ±nÄ±n 2021 ve 2023 tarihlerinde uzaya fÄ±rlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bilim MisyonlarÄ± DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Thomas Zurbuchen, Lucy'nin keÅŸif yolculuÄŸunda JÃ¼piter'in gizemli Troya asteroidlerini inceleyeceÄŸini, Pyche'nin de asteroid kuÅŸaÄŸÄ±nda 16 Pyche adÄ± verilen, benzersiz metal asteroidi yakÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyeceÄŸini ifade etti. Zurbuchen, "Her iki misyon da Discovery KeÅŸif ProgramÄ±nÄ±n temeli olan, cesurca daha Ã¶nce ulaÅŸÄ±lmayan yerlere giderek kapÄ±yÄ±, bilimde Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§Ä±cÄ± geliÅŸmelere aralamayÄ± amaÃ§lamaktadÄ±r." ifadesini kullandÄ±. Robotik uzay aracÄ± Lucy'nin Ekim 2021'de uzaya fÄ±rlatÄ±lacaÄŸÄ±, 2025 itibarÄ±yla gezegenle aynÄ± yÃ¶rÃ¼ngeyi paylaÅŸan asteroid kuÅŸaÄŸÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedildi. Lucy'nin, sonraki yÄ±llar iÃ§inde altÄ± farklÄ± Troja asteroidi Ã§evresinde incelemeler yapacaÄŸÄ± belirtildi. Â

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