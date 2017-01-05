15:06, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã–zbekistan'dan tekstile vergi ve gÃ¼mrÃ¼k avantajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi,

Ã–zbekistan'da faaliyette bulunan tekstil iÅŸletmelerine 2020 yÄ±lÄ±na kadar vergi ve gÃ¼mrÃ¼k imtiyazlarÄ± tanÄ±ndÄ±.

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan, 2017-2019 yÄ±llarÄ±nda Ã¼lkedeki tekstil sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesine iliÅŸkin yatÄ±rÄ±m programÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede faaliyette bulunan tekstil iÅŸletmelerine bazÄ± vergi ve gÃ¼mrÃ¼k imtiyazlarÄ± saÄŸlandÄ±.

YatÄ±rÄ±m programÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren tekstil iÅŸletmeleri 2020 yÄ±lÄ±na kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal ettiÄŸi tekstil ham madde ve materyalleri, cihaz ve teÃ§hizatlarÄ± ile yedek parÃ§alarÄ± gÃ¼mrÃ¼k vergisinden muaf edilecek. AyrÄ±ca tekstil ve hafif sanayide faaliyet gÃ¶steren KOBÄ°'ler de 2020'ye kadar gelir, emlak ve yol vergisi Ã¶demeyecek.

YatÄ±rÄ±m programÄ± ile pamuk lifi ve ham ipeÄŸi iÅŸleyerek yurt dÄ±ÅŸÄ± piyasaya yÃ¶nelik hazÄ±r tekstil ve trikotaj Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retiminin teÅŸvik edilmesi de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken bu dÃ¶nemde tekstil sektÃ¶rÃ¼ndeki yatÄ±rÄ±m projeleri iÃ§in Ã¼lkedeki bankalarÄ±n 2,2 milyar dolarlÄ±k kaynak ayÄ±rmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Resmi verilere gÃ¶re, Ã–zbekistan, yÄ±llÄ±k ortalama 1 milyar dolarlÄ±k tekstil Ã¼rÃ¼nlerini yurt dÄ±ÅŸÄ±na ihraÃ§ ediyor.

Pamuk Ã¼retiminde dÃ¼nyada altÄ±ncÄ±, pamuk ihracatÄ±nda ise beÅŸinci sÄ±rada bulunan Ã–zbekistan'da yÄ±llÄ±k ortalama 1,1-1,2 milyon ton pamuk lifi elde edilirken, bunun yÃ¼zde 60'Ä± yurt dÄ±ÅŸÄ±na ihraÃ§ ediliyor.