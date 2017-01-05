15:11, 05 Ocak 2017 Perşembe

Kazakistan'dan Türk vatandaşlarına seyahat kolaylığı





Kazakistan'da 5 günden fazla kalacak yabancıların emniyete kayıt yaptırma zorunluluğu, Türk vatandaşları için 30 güne çıkartıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın bürosundan alınan bilgiye göre Kazakistan, 1 Ocak 2017'den itibaren OECD ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Birleşik Arap Emirliği, Malezya, Singapur ve Monako'ya vize serbestisi getirdi. Kazakistan'ın vize serbestisini, başkent Astana'da gerçekleştirilecek Uluslararası EXPO 2017 Fuarı'na yönelik yaptığı belirtiliyor. Türk vatandaşları ise emniyet birimlerine kayıt yaptırmadan ülkede 30 gün kalabilecek. Kayıt işlemleri, ülkeye girişte sınır kapılarında yapılabilecek. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, ülkede 5 günden fazla kalacak Türk vatandaşlarının emniyet ve göç makamlarında kayıt yaptırma mecburiyetine işaret ederek, "Kalış süresi 5 günü geçen vatandaşlarımız için kaydolma mecburiyeti Kazakistan'a seyahatleri bakımından sıkıntı yaratıyordu. Ülkeye girişte kaydın yapılması ve sürenin 30 güne çıkarılması vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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