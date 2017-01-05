Erdoğan: Etnik kimlikle birbirimize düşürüyorlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Etnik kimlikler üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar.
Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır.
Adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın hesabı içindeler.
Erzurum'da 2 FETÖ üyesi Komutana Müebbet hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz faaliyet gösterecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Etnik kimlikler üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar" dedi
Özbekistan, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 2020'ye kadar vergi ve gümrük imtiyazları tanıdı
Komisyon Başkanı Reşat Petek imzasıyla AK Parti Genel Sekreterliğine gönderilen yazıyla "Bu program AK Parti tarafından mı düzenlendi" sorusunu sordu
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Beştepe'de kabul etti
İbrahim Kalın, Türkiye'nin İncirlik'i kapatma hakkı olduğunu söyledi
Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi. Sabah saatlerinde %0.2 düşüşle 3.56'lı seviyelerden işlem gören kur saat 12:46'da 3.6401 ile tarihi zirveye yükseldi
Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında Çatak Belediye Başkanı Bartu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.
BYEGM," gazeteci Amberin Zaman'ın, Milli Güvenlik Kurulunca milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle basın kartını iptal etti
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri 2 gün yapılamayacak
TRT 1'de yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması'na katılan 15 Temmuz Gazisi öğretmenin geceye damgasını vuran sözleri, büyük alkış aldı
İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yarın akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşacağı, çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
HDP İstanbul İl Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu dokuz kişi tutuklandı