15:16, 05 Ocak 2017 Perşembe

Erdoğan: Etnik kimlikle birbirimize düşürüyorlar





Cumhurbaşkanı Erdoğan "Etnik kimlikler üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Etnik kimlikler üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın hesabı içindeler.

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