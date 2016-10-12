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Keçiören metrosu 10 gün ücretsiz
Keçiören metrosu 10 gün ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz faaliyet gösterecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz faaliyet gösterecek



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