15:22, 05 Ocak 2017 Perşembe

Keçiören metrosu 10 gün ücretsiz





Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz faaliyet gösterecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz faaliyet gösterecek

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