15:25, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Makedonya'da zorunlu iÅŸyeri Ã¶nÃ¼ temizliÄŸi





Makedonya'da Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ve Trafik GÃ¼venliÄŸi Kanununa gÃ¶re kardan dolayÄ± dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasÄ±nda ceza kesilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Makedonya genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle yetkililer temzilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, dÃ¼kkan sahiplerini de cezalara karÅŸÄ± uyarÄ±yor. Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ve Trafik GÃ¼venliÄŸi Kanununa gÃ¶re kardan dolayÄ± dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasÄ±nda ceza kesilecek. Kar temizliÄŸinin sÄ±ralÄ± ve standartlara uygun ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, ÅŸirketlerin yanÄ± sÄ±ra yetkili kiÅŸiye de 100 avro para cezasÄ± kesileceÄŸi kaydediliyor.

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