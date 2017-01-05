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15:54, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe
Balkanlar
15:25, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Makedonya'da zorunlu iÅŸyeri Ã¶nÃ¼ temizliÄŸi
Makedonya'da zorunlu iÅŸyeri Ã¶nÃ¼ temizliÄŸi

Makedonya'da Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ve Trafik GÃ¼venliÄŸi Kanununa gÃ¶re kardan dolayÄ± dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasÄ±nda ceza kesilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle yetkililer temzilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, dÃ¼kkan sahiplerini de cezalara karÅŸÄ± uyarÄ±yor.

Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ve Trafik GÃ¼venliÄŸi Kanununa gÃ¶re kardan dolayÄ± dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasÄ±nda ceza kesilecek.

Kar temizliÄŸinin sÄ±ralÄ± ve standartlara uygun ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, ÅŸirketlerin yanÄ± sÄ±ra yetkili kiÅŸiye de 100 avro para cezasÄ± kesileceÄŸi kaydediliyor.



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