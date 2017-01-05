Makedonya'da zorunlu iÅŸyeri Ã¶nÃ¼ temizliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Makedonya genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle yetkililer temzilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, dÃ¼kkan sahiplerini de cezalara karÅŸÄ± uyarÄ±yor.
Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ve Trafik GÃ¼venliÄŸi Kanununa gÃ¶re kardan dolayÄ± dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasÄ±nda ceza kesilecek.
Kar temizliÄŸinin sÄ±ralÄ± ve standartlara uygun ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, ÅŸirketlerin yanÄ± sÄ±ra yetkili kiÅŸiye de 100 avro para cezasÄ± kesileceÄŸi kaydediliyor.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang, Kerry ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iÅŸbirliÄŸi ve Tek Ã‡in PolitikasÄ± konularÄ±nÄ± ele aldÄ±
Makedonya'da Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ve Trafik GÃ¼venliÄŸi Kanununa gÃ¶re kardan dolayÄ± dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ temizlemeyen firmalara 500 ile 1000 avro arasÄ±nda ceza kesilecek
Kazakistan'da 5 gÃ¼nden fazla kalacak yabancÄ±larÄ±n emniyete kayÄ±t yaptÄ±rma zorunluluÄŸu, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in 30 gÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r ile Hamas arasÄ±nda son zamanlarda gÃ¶zlemlenen yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, ortak Ã§Ä±karlarÄ± bulunan taraflarÄ±n ikili iliÅŸkilerinde "yeni bir sayfa" aÃ§maya zemin hazÄ±rlayacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, "HaÅŸdi ÅžÃ¢bi 16 Ã¼lkeden 100'den fazla silah tÃ¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
CIA eski ajanÄ± Nixon Saddam'la Bush'tan daha iyi vakit geÃ§irdiÄŸini, Saddam sonrasÄ± Irak'ta yaÅŸananlardan utandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ã‡in'de 150 bin kilometrekarelik alanÄ± kapsayan aÄŸÄ±r hava kirliliÄŸi nedeniyle Ã§ok sayÄ±da uÃ§ak ve otobÃ¼s seferi iptal edildi, yolcular mahsur kaldÄ±
2016 yÄ±lÄ±nda Rus rublesinin geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin para birimleri arasÄ±nda en iyi ikinci sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Bulgaristanâ€™da 31 bÃ¶lgeye yayÄ±lan kuÅŸ gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlÄ± hayvan itlaf edilecek
Irak Petrol BakanÄ± LaÄ±bi, "Yeni yÄ±lla birlikte Ã¼lkedeki ham petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ± uygulamalarÄ±na baÅŸlandÄ±." ded
Moldova ve tanÄ±nmayan Transdinyester liderleri sekiz yÄ±l sonra ilk kez bir araya geldi
On binlerce Ã‡eÃ§en, Kunta-HacÄ± Kishiev iÃ§in anma tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±ÄŸÄ± Tareck El Aissami, 2019 sonuna kadar bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tecek
Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi TemsilciÄŸiâ€™ne Sir Tim Barrow atandÄ±
Netanyahu, bir Filistinliyi baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Ä°srail askeri iÃ§in af Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
CIA DirektÃ¶rÃ¼ Brennan, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Rusya ve ABD'nin bozulan iliÅŸkilerinin kÄ±sa zaman sonra dÃ¼zeleceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi