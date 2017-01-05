15:42, 05 Ocak 2017 Perşembe

Çin ve ABD Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Kerry ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

İki ülkenin, ilişkilerinin geçmiş ve geleceği açısından çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden Vang, tarafların işbirliğinden sağlanan kazanımların kolay elde edilmediğini ifade etti. Vang, İkili ilişkilerin uygun yönde gelişmesi ve korunması için tarafların ortak çaba harcaması gerektiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry ise görüşmede ülkesinin Tek Çin Politikasına bağlı kaldığını, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Partinin ilgili politika konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Kerry, iki ülkenin ilişkilerini çok yönlü geliştirdiğini ve küresel ekonominin gelişmesi için çaba gösterdiğini belirtti. İki ülkenin sıcak uluslararası güvenlik meselelerine ilişkin yakın işbirliğini sürdürdüğünü kaydeden Kerry, tarafların iklim değişikliği ile de ortak mücadele ettiğine dikkati çekti.

İki bakan, Çin ve ABD'nin çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulundu.