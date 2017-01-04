FETÖ'den ilk ceza verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Erzurum'da FETÖ davasında Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz hakkında Müebbet hapis cezası verildi.
PKK'nın aranan yöneticilerinden biri Kapıkule'de sığınmacılar arasında yakalandı
İzmir'de bombalı araç saldırısında 1 polis memuruyla 1 mübaşir'in şehit olduğu bildirildi.
AKOM kışın yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların sorununu çözmek için, whatsapp ihbar hattı oluşturdu
RTÜK, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz faaliyet gösterecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Etnik kimlikler üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar" dedi
Özbekistan, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 2020'ye kadar vergi ve gümrük imtiyazları tanıdı
Komisyon Başkanı Reşat Petek imzasıyla AK Parti Genel Sekreterliğine gönderilen yazıyla "Bu program AK Parti tarafından mı düzenlendi" sorusunu sordu
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Beştepe'de kabul etti
İbrahim Kalın, Türkiye'nin İncirlik'i kapatma hakkı olduğunu söyledi
Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi. Sabah saatlerinde %0.2 düşüşle 3.56'lı seviyelerden işlem gören kur saat 12:46'da 3.6401 ile tarihi zirveye yükseldi
Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında Çatak Belediye Başkanı Bartu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.