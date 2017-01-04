15:51, 05 Ocak 2017 Perşembe

FETÖ'den ilk ceza verildi





Erzurum'da 2 FETÖ üyesi Komutana Müebbet hapis cezası verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Erzurum'da FETÖ davasında Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz hakkında Müebbet hapis cezası verildi.

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